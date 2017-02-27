ЦСКА мог вернуть Ефремова зимой, но решил дать футболисту доиграть сезон в «Оренбурге»

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21-летний Ефремов выступает за ЦСКА с зимы 2013 года. Летом 2016 года игрок был отдан в аренду в «Оренбург» до конца сезона-2016/17.

«(Главный тренер ЦСКА Виктор) Гончаренко со мной лично не общался. В моем контракте была опция досрочного возвращения в команду, но, насколько я знаю, тренерский штаб и руководство решили дать мне доиграть сезон в “Оренбурге”. При этом соглашение не подразумевает первоочередного выкупа моего контракта, поэтому летом я должен буду вернуться в ЦСКА», — сказал Ефремов.

«Каждый футболист хочет играть в топ-клубе, а ЦСКА таким как раз является, я там провел два с половиной года, поэтому очень хочу вернуться и пробиться в состав столичной команды», — добавил он.

Только не «Спартак»

Также игрок рассказал, какой он видит свою карьеру через пять лет. «Надеюсь, мне удастся закрепиться в основном составе ЦСКА, выиграть со столичным клубом различные турниры, а также постоянно участвовать в Лиге чемпионов. А дальше, если все будет хорошо, можно поиграть и в серьезном европейском клубе», — отметил футболист.

При этом игрок отметил, что не перешел бы в чемпионат Китая и не принял бы предложение московского «Спартака», если бы такое поступило. «Из Китая предложение не принял бы даже за большие деньги, я еще хочу поиграть в Европе. От “Спартака” тоже бы даже не рассматривал, потому что в душе я армеец», — рассказал собеседник ТАСС.

Недоволен своей игрой в первой части чемпионата России

После 17 туров чемпионата России «Оренбург» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в активе 12 очков. Тульский «Арсенал», занимающий 15-е место, имеет такое же количество баллов, но уступает по дополнительным показателям.

«В чем причина неудачи в первой части чемпионата? Нас подвела реализация в некоторых матчах. Игру мы показывали вроде неплохую, но голов нужно было забивать больше. Особенно обидно было во встрече с “Рубином”, когда упустили домашнюю победу (матч закончился вничью со счетом 1:1. — Прим. ТАСС)», — сказал Ефремов.

«Лично своей игрой я недоволен, забил всего один мяч, не отдал ни одной голевой передачи, хотя я крайний полузащитник. Мне еще есть над чем работать. Но сборы прошли хорошо, и будем надеяться, что в этой части сезона я буду выглядеть лучше», — добавил он.

«Команде нужно выходить на поле и биться до последнего. При этом мало показывать только хорошую игру, нужно на морально-волевых буквально “выгрызать” победы, и тогда мы сможем взлететь вверх по турнирной таблице. Руководство перед нами ставит задачу сохранения прописки в премьер- лиге, а там уже чем выше, тем лучше», — подытожил игрок.

Состав «Оренбурга» в зимнее трансферное окно пополнили Михаил Кержаков («Зенит»), Максим Григорьев («Ростов»), Максим Бородачев («Томь»), Михал Дюриша (чешская «Виктория»), Михаил Спиваков (белорусская «Заря») и Денис Попович (польская «Висла»). «Новички уже успели влиться в команду, у нас дружный коллектив, все быстро у нас приживаются. Наверное, Кержаков стал самым громким приобретением для нас в эту зиму, но и Григорьев из “Ростова”, и Михал Дюриша, выступающий за сборную Словакии, тоже сильные игроки. У нас много хороших и качественных футболистов, позволяющих решить поставленные задачи», — отметил полузащитник.

«Оренбург» возобновит чемпионат домашней игрой с «Арсеналом», которая состоится 4 марта.