Агент: Миранчука в «Локомотиве» пытались заставить подписать контракт
Агент полузащитника Алексея Миранчука Павел Андреев сообщил, что в «Локомотиве» 21-летний хавбек столкнулся с неприемлемым отношением. По его словам, Миранчука пытались заставить подписать контракт, условия которого с ним даже не обговаривались.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Важно понимать: за пять лет в «Локомотиве» Миранчук заработал в 16 раз меньше, чем один из иностранцев, которых подписал Геркус, всего за год, — цитирует Андреева «Матч ТВ». — У этого легионера ежемесячная зарплата почти в два раза выше годовой зарплаты Миранчука. О чем мы тут говорим, деньги несоизмеримые! В масштабе возраста игрока и подготовки сборной России к чемпионату мира-2018 — особенно. Тем более Алексей — воспитанник клуба.
15 сентября нас уведомили, что руководство «Локомотива» решило в одностороннем порядке отказаться от ранее достигнутых договоренностей по наиболее важным пунктам. Мало того, клуб
Дальше — больше. После одной из тренировок на базе в Баковке люди из клуба посадили Алексея в машину. Его настоятельно попросили никому не звонить и привезли в офис на Черкизовскую. Там, в присутствии президента клуба и срочной вызванной матери игрока его пытались, образно говоря, заставить подписать заранее подготовленный контракт. Говорили: «Сейчас или никогда»,
Не могу оценивать это иначе как попытку обмануть Миранчука. Как еще назвать ситуацию, когда человеку подсовывают на подпись документ с условиями, которые никогда ранее даже не обсуждались.
Немудрено, что после этого отношение Алексея к руководителям клуба, мягко говоря, изменилось. А как может не измениться отношение к людям, которые не отвечают за свои слова, хитрят, да и еще и прямо говорят футболисту, что не считают его заслуживающим тех денег, которые ранее сами ему предлагали.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter