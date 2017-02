Сычёв тренируется с «пляжным» «Локомотивом»

Дмитрий Сычёв тренируется с ПФК «Локомотив» @bsc_lokomotiv #stadiumbeachcccp #локомотив #пфклокомотив #lokomotiv #пляжныйфутбол #теплыйпесок #химки #спорт #ссср #beachsoccer #sport #himki #beachstadium

A post shared by Центр пляжного спорта СССР (@stadium_beach_cccp) on Feb 27, 2017 at 3:42am PST