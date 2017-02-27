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27 февраля 2017, 18:19 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Сычёв тренируется с «пляжным» «Локомотивом»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв провёл полноценную тренировку с пляжным футбольным клубом «Локомотив» (Москва).

Сычёв — бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и «Марселя». Дольше всего он выступал за «Локомотив», сыграв 267 матчей и забив 92 гола. В составе «железнодорожников» он был чемпионом России в 2004 году.

Срок контракта Дмитрия с «Локомотивом» истёк в 2015 году, но уже с начала 2013 года он в основном проводил время в аренде — в минском «Динамо» и в нижегородской «Волге». Последним профессиональным клубом 33-летнего Сычёва был «Окжетпес» из Казахстана.

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