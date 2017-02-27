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27 февраля 2017, 18:21 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: «Зенит» присматривается к Жонатасу

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет интерес к бразильскому нападающему казанского «Рубина» Жонатасу.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, «сине-бело-голубые» будут рассматривать кандидатуру 27-летнего форварда этим летом. В игроке также заинтересованы некоторые итальянские клубы.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата России Жонатас выходил на поле 14 раз и с восемью мячами является лучшим бомбардиром казанцев, а также делит вторую строчку в списке бомбардиров премьер-лиги с Артемом Дзюбой из «Зенита» и Бекимом Балаем из «Терека».

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €6 млн.

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