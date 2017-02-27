СМИ: «Зенит» присматривается к Жонатасу

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на информированный источник, «сине-бело-голубые» будут рассматривать кандидатуру 27-летнего форварда этим летом. В игроке также заинтересованы некоторые итальянские клубы.

Напомним, что в текущем розыгрыше чемпионата России Жонатас выходил на поле 14 раз и с восемью мячами является лучшим бомбардиром казанцев, а также делит вторую строчку в списке бомбардиров премьер-лиги с Артемом Дзюбой из «Зенита» и Бекимом Балаем из «Терека».

Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €6 млн.