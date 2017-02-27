Ильгиз Фахриев: Никаких проблем с подписанием Рыжикова не будет

«Сергей Рыжиков — не просто футболист и вратарь, мы это прекрасно понимаем. Мы заинтересованы в том, чтобы он продолжил играть в «Рубине». Мы хотим продлить контракт, и уверяю вас, никаких проблем с подписанием не будет. Сейчас идут моменты по составлению отдельных пунктов.

У Олега тоже в мае заканчивается контракт, мы ведем переговоры. У него была непростая ситуация, он получил серьезную травму. Мы даем Олегу восстановиться, чтобы он вышел на прежний уровень. Не форсируем события. Это футболист, который в 34 года попал в сборную России. Думаю, он способен выйти на прежний уровень, — приводит слова Фахриева официальный сайт «Рубина».

Напомним, Рыжиков выступает за «Рубин» с 2008 года, а Кузьмин — с 2010-го.