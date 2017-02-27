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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28908696/
27 февраля 2017, 17:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Конате не будет играть за «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ», что нападающий Мохамед Конате покидает команду.

В этом сезоне 19-летний ивуариец принял участие в четырех матчах премьер-лиги (во всех играх выходил на замену). В его активе один гол в кубковой встрече с «Челябинском».

— Роман Асхабадзе так оценил зимнюю трансферную работу «Урала»: «Какой уровень у состава был, такой и остался: ни со спортивной, ни с финансовой точек зрения клуб не удивил»…

— Это мнение со стороны. Асхабадзе же не знает всей нашей внутренней кухни. Считаю, мы неплохо поработали в эти месяцы. Даже лучше чем летом, хотя зимой укрепляться тяжелее. Взяли молодых перспективных ребят. Надеюсь, они раскроются.

— Правда, что летом многих игроков забраковал Скрипченко?

— Возможно некоторых игроков, которыми мы пополнились сейчас, мы могли подписать летом. Но теперь не хочется об этом говорить. Я доверяю нашему спортивному директору.

— Конате покинул «Урал»?

— Он способный, хороший игрок. Но мы пообщались с его агентом и приняли решение, что Конате должен иметь постоянную игровую практику. В «Урале» он пока не выдерживает конкуренции. Так что пока мы с ним расстаемся, но в будущем, возможно, вернемся к его кандидатуре.

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