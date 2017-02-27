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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28908215/
27 февраля 2017, 17:37 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Контракт Беленова с «Уфой» рассчитан до лета 2017 года

Как стало известно «Чемпионату», контракт голкипера Александра Беленова с «Уфой» рассчитан до лета 2017 года. О переходе футболиста в стан уфимской команды стало известно в январе.

Беленов ранее выступал за белгородский «Салют», а в 2010 году подписал четырёхлетний контракт с московским «Спартаком». В 2011 году он продолжил карьеру в краснодарской «Кубани».

Летом 2016-го голкипер перешёл в махачкалинский «Анжи». В этом сезоне в РФПЛ Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.

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