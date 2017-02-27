Контракт Беленова с «Уфой» рассчитан до лета 2017 года

Беленов ранее выступал за белгородский «Салют», а в 2010 году подписал четырёхлетний контракт с московским «Спартаком». В 2011 году он продолжил карьеру в краснодарской «Кубани».



Летом 2016-го голкипер перешёл в махачкалинский «Анжи». В этом сезоне в РФПЛ Александр принял участие в 17 матчах, записав в свой актив 7 сухих матчей.