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27 февраля 2017, 17:05 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тренер «Амкара» Гаджиев не видит проблем в проведении матча с «Уралом» в Екатеринбурге

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Амкаром» на стадионе «СКБ-Арена» в Екатеринбурге не станет проблемой для команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев.

Ранее стало известно, что матч между «Уралом» и «Амкаром» пройдет в Екатеринбурге.

«Нет, проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова», — сказал Гаджиев.

Из-за неудовлетворительного состояния газона из Екатеринбурга в Краснодар был перенесен четвертьфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Краснодаром», который запланирован на 28 февраля. Пресс-служба «Урала» в субботу выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что клуб приложит все усилия для подготовки поля «СКБ-Арены» к матчу с «Амкаром». Игра состоится 5 марта.

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