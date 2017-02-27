Тренер «Амкара» Гаджиев не видит проблем в проведении матча с «Уралом» в Екатеринбурге
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение матча 18-го тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Амкаром» на стадионе «СКБ-Арена» в Екатеринбурге не станет проблемой для команд. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер пермской команды Гаджи Гаджиев.
Ранее стало известно, что матч между «Уралом» и «Амкаром» пройдет в Екатеринбурге.
«Нет, проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова», — сказал Гаджиев.
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