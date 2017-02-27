Тренер «Амкара» Гаджиев не видит проблем в проведении матча с «Уралом» в Екатеринбурге

Ранее стало известно, что матч между «Уралом» и «Амкаром» пройдет в Екатеринбурге.

«Нет, проблемой это не станет. Тем более, синоптики обещают комфортную температуру. В прошлом году мы играли при значительном морозе. Команда готова», — сказал Гаджиев.