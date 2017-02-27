Футболисты «Спартака» Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу
МОСКВА, 27 фев —
Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров вернулись в общую группу, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
«Спартак» проводит
Во вторник «Спартак» проведет заключительный контрольный матч на сборе против норвежского клуба «Согндаль».
«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков после 17 матчей.
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