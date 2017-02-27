Футболисты «Спартака» Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу

«Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. По индивидуальной программе у спартаковцев теперь трудится только хавбек Жано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.

Во вторник «Спартак» проведет заключительный контрольный матч на сборе против норвежского клуба «Согндаль».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков после 17 матчей.