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27 февраля 2017, 16:22 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Спартака» Боккетти, Зе Луиш и Комбаров вернулись в общую группу

МОСКВА, 27 фев — Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров вернулись в общую группу, сообщается на официальном сайте «красно-белых».

«Спартак» проводит учебно-тренировочный сбор в Испании. По индивидуальной программе у спартаковцев теперь трудится только хавбек Жано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.

Во вторник «Спартак» проведет заключительный контрольный матч на сборе против норвежского клуба «Согндаль».

«Спартак» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков после 17 матчей.

Спартак М
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