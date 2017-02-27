Возвращение Могилевца и аренда игроков: состав ФК «Ростов» изменён
Одним из главных событий в жизни футбольного клуба «Ростов» на минувшей неделе стало возвращение в команду полузащитника Павла Могилевца. Предыдущую половину сезона 2016/17 хавбек провел в составе питерского «Зенита». Как сообщили ИА REGNUM в
пресс-службе желто-синих 27 февраля, игрок подписал новый контракт с донской командой.
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Договор с
«Хотел вернуться еще летом, но тогда клубы не смогли договориться. Рад, что в итоге все разрешилось. Естественно, я следил за “Ростовом”. Очень рад успехам клуба, все они закономерны», — отметил Могилевец.
В клубе также сообщили о том, что полузащитник Саид Эзатолахи подписал новый контракт с «Ростовом». Иранец пробудет на Дону 2,5 года. Но до конца текущего сезона хавбек будет защищать цвета махачкалинского «Анжи» на правах аренды.
Кроме того,
Как ранее сообщало ИА REGNUM, три игрока футбольного клуба «Ростов» будут получать игровую практику до конца сезона 2016/17 в составе других команд. Так, отданы в аренду полузащитник Максим Григорьев (ФК «Оренбург»), хавбек Валерий Ярошенко и игрок обороны Дмитрий Скопинцев (ФК «Балтика»).
В период зимней паузы футбольный клуб «Ростов» подписал единственный контракт. К команде присоединился украинский форвард Марко Девич из казанского «Рубина».
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