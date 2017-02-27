«Рубин»: Миранчук хочет играть у нас

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— «О Господи, как холодно! В Казани аж минус три!», — фотографии и подписи к ним на страницах жен игроков «Рубина» в Инстаграм, как правило, одинаковые. Да и сами легионеры обсуждают «холода». Никак не привыкнут.

«Рубин» покинул заснеженную Казань в 20-х числах января и вернулся в город лишь на днях. Все это время команда провела в Испании. Да, клубное телевидение кормило болельщиков сюжетами из жизни команды, но этой «дозы» было явно мало. Впрочем, Грасия покорял своей открытостью. Тренер, привыкший на родине к тому, что журналисты приходят на базу чуть ли не каждый день, открывал двери на тренировках и не закрывал матчи.

Однако в последние три дня произошла резкая смена курса. «Рубин» вдруг решил не транслировать матч с норвежским клубом. Об игре, завершившейся с минимальным счетом, нет никакой информации. Известно лишь, что единственный гол забил Мийо Цакташ. На следующий день команда Грасии должна была сыграть с норвежцами еще одну игру, но ее отменили, добавив формулировку «по предварительной договоренности».

У журналистов накопились вопросы, на которые тренер решил ответить по прилету со сбора. К тому же подоспело и еще одно важное клубное событие — сменился генеральный директор.

БЕЗ РОЧИНЫ.

Грасия, как обычно, выходит к журналистам бодрым шагом, но аплодисменты срывает не он, а переводчик Артур. Тот самый, который уже стал звездой испанских СМИ, за непередаваемую экспрессию в работе. Грасия еще раз хлопает своего помощника по плечу, словно соглашаясь с аплодисментами. Испанский тренер не так резок и красноречив, как, например, Спаллетти или Виллаш-Боаш. Его сложно вывести на эмоцию или дождаться неожиданного признания.

Но о травме Рубена Рочины наставник говорит сразу же. Все просто — даже при таком глубоком составе, каким располагает «Рубин», найти ему достойную замену невозможно. Рочина — это мозговой центр нынешней команды.

16 МАТЧЕЙ.

Прошлым летом, приглашая и представляя Грасию, руководители клуба нарочито подчеркивали, что берут тренера на перспективу. Контракт на 4 года словно говорит всем, что время ему дадут. Но, похоже, что после массового летнего шоппинга и скромного 9-го места по итогам первого круга с тренера решили спросить. Нет, естественно ни о какой отставке речи нет — кредит доверия еще приличный. Но, думаю, тренер и сам это чувствует. Если раньше Грасия больше говорил о поиске игры, философии и выстраивании рисунка, то сейчас решил дать конкретики.

— Надеюсь, что мы сыграем именно 16 матчей, — эту фразу тренер повторил дважды. Речь о 13 матчах, которые остались в чемпионате плюс три в Кубке, в котором испанский тренер рассчитывает как минимум на финал.

— Сейчас наша задача — показывать хорошую игру, — продолжил Грасия. — Да, в составе были изменения. Некоторые игроки нас покинули, но мы должны сделать так, чтобы все, кто есть в наличии, принесли нам пользу.

МИРАНЧУКА ЖДУТ ЛЕТОМ.

Об игроках предметнее рассказал спортивный директор Ильгиз Фахриев. Из его слов становится понятно, что сага с Алексеем Миранчуком будет иметь продолжение.

— Говорить о суммах сейчас не стану, — сказал Фахриев. — Договоренность с ним и с его представителями была. Его очень хотел видеть в команде сам Хави Грасия. Руководству «Локомотива» были предложены несколько вариантов, но они эти варианты не приняли. Уже на флажке пошли разговоры про бонусы… В этой финансовой гонке мы участвовать не намерены. Миранчук хочет у нас играть! Мы в ожидании следующего трансферного окна.

Довольно исчерпывающий ответ.

Также со слов Фахриева стало ясно, что в клубе рассчитывают продлить контракт с Рыжиковым и точно не продлят с Билялетдиновым.

По традиции, не обходится без темы о «Казань-Арене». Завтра в город нагрянет комиссия ФИФА, чтобы оценить ход подготовки к проведению Кубка Конфедераций. В итоге снова приняли решение о переезде на «Центральный», чтобы поберечь новенький газон. Матч с «Сибирью», а также следующая домашняя встреча чемпионата, с «Оренбургом», сыграют на стареньком стадионе. Игру на Кубок и вовсе перенесли с 17 часов на 15. Значит, времени до решающего матча у Грасии осталось еще меньше.

Артур ЕНИКЕЕВ

из Казани.