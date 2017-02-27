Переходный период. Главные трансферы РФПЛ — состоявшиеся и сорвавшиеся
«Советский спорт» подвел итоги зимнего трансферного окна в России, выбрав пять самых знаковых переходов и столько же трансферов, которые в итоге сорвались.
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ТОП-5 СВЕРШИВШИХСЯ ТРАНСФЕРОВ
Александр САМЕДОВ (РОССИЯ). Полузащитник, 32 года.
Откуда: «Локомотив». Куда: «Спартак».
Стоимость трансфера: 3,5 млн. евро (здесь и далее — по данным transfermarkt.com).
На момент начала сезона этот переход выглядит почти идеальным. Об этом говорит статистика. 32 года? Есть более интересные факты. Например, больше Самедова в нынешнем сезоне за «Локо» не забил никто (четыре гола). И это при том, что в конце осени полузащитник не играл по решению Юрия Семина.
За пять матчей в сборной при Станиславе Черчесове Самедов набрал четыре очка по системе гол+пас (2+2). То есть, судя по статистике, «Спартак» приобрел одного из лучших российских игроков на данный момент. Правда, в контрольных матчах за «Спартак» от Самедова ждали большего.
Бранислав ИВАНОВИЧ (СЕРБИЯ). Защитник, 33 года.
Откуда: «Челси» (Англия). Куда: «Зенит».
Стоимость трансфера: бесплатно.
«Зенит» бесплатно заполучил игрока из обоймы лучшей команды Англии. Что тут добавить? Да, Иванович уже не так хорош, как прежде. Но и российская
Кристиан РАМИРЕС (ЭКВАДОР). Защитник, 22 года.
Откуда: «Ференцварош» (Венгрия). Куда: «Краснодар».
Стоимость трансфера: 1,5 млн. евро.
Матчи с «Фенербахче» показали, что у «Краснодара» появился современный крайний защитник — быстрый, техничный и умеющий поддерживать атаку. Соотношение цены и дальнейших перспектив — отличное. Рамиресу всего 22 года, есть опыт игр за сборную Эквадора. В общем, блеск!
Александр ЗУЕВ (РОССИЯ). Полузащитник, 20 лет.
Откуда: «Спартак». Куда: «Крылья Советов».
Стоимость трансфера: аренда.
Взрывная скорость, хороший дриблинг — все это есть. Прибавлять Зуеву нужно в завершающей стадии атак и в стабильности. Игрок это сам понимает, о чем и рассказал в недавнем интервью «Советскому спорту». Зуев в первом же товарищеском матче за «Крылья» отметился голом — с «Тосно» (4:2). Пока он стабильно играет в стартовом составе. Надо понимать, Вадим Скрипченко рассчитывает на него, как на замену Молло, ушедшему в «Зенит». При удачном стечении обстоятельств заменить француза Зуеву вполне по силам.
Аарон ОЛАНАРЕ (НИГЕРИЯ). Нападающий, 22 года.
Откуда: «Гуанчжоу Фули» (Китай). Куда: ЦСКА.
Стоимость трансфера: свободный агент.
Нигериец весной играл за ЦСКА в аренде. И впечатлил — фактурный (рост под 190 см), при этом техничен и главное — ярко проявил себя в важных матчах — забивал «Локомотиву» (1:1) и «Зениту» (1:4).
Начав в качестве запасного, Оланаре довольно быстро добился места в основе. И в пяти играх, когда выходил с первых минут, забил три мяча. А потом случилась травма крестообразных связок,
ТОП-5 СОРВАВШИХСЯ
Кристиан БАССОГОГ (КАМЕРУН). Нападающий, 21 год.
Откуда: «Ольборг» (Дания). Куда мог перейти: «Локомотив».
Где в итоге оказался: «Хэнань Цзянье» (Китай).
Юрий Семин очень хвалил этого игрока. И когда трансфер
Алексей МИРАНЧУК (РОССИЯ). Полузащитник, 21 год.
Откуда: «Локомотив». Куда мог перейти: «Рубин».
Где в итоге оказался: «Локомотив».
Миранчук хотел себя попробовать в другом клубе? Хотел, раз подавал заявление об уходе из «Локомотива». Была ли в этом поступке изначально личная позиция или его подговорили агенты — не важно. Однако переход в «Рубин» не состоялся, хотя клуб предлагал за игрока 5 млн. евро. Юрий Семин сказал, что этот игрок ему нужен. В итоге Миранчук свое заявление об уходе отозвал.
Николас ЛОМБЕРТС (БЕЛЬГИЯ). Защитник, 31 год.
Откуда: «Зенит». Куда мог перейти: «Галатасарай, «Брюгге», «Гент», «Бешикташ».
Где в итоге оказался: «Зенит».
Ломбертс хочет играть, но не получает игровой практики. «Зенит», понятно, хочет быть уверен в завтрашнем дне: если вдруг
Роман ШИРОКОВ (РОССИЯ). Полузащитник, 35 лет.
Откуда: без клуба, работает председателем Общероссийского профсоюза футболистов. Куда мог перейти: «Урал».
Где в итоге оказался: в профсоюзе.
Особых иллюзий по поводу возможного возвращения никто не питал.
Кристиан НОБОА (ЭКВАДОР). Полузащитник, 31 год.
Откуда: «Ростов». Куда мог перейти: «Зенит».
Где в итоге оказался: «Ростов».
«Зенит» рассматривал вариант с Нобоа, в «Ростове» не исключали, что эквадорец переберется Петербург. Однако трансфер так и не состоялся — Кристиан остался в команде Курбана Бердыева, где является одним из ключевых игроков.
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