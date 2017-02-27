Матч ЦСКА — «Зенит» обслужит Егоров, «Краснодар» и «Спартак» — Безбородов
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 18-го тура российской
Премьер-Лиги.
Чемпионат России возобновится 3 марта.
3 марта (пятница)
«Томь» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин (Ленинградская область), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); резервный судья — Павел Кукуян (Сочи); инспектор — Сергей Французов (Москва).
4 марта (суббота)
«Оренбург» — «Арсенал»: судья — Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи — Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
ЦСКА — «Зенит»: судья — Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи — Алексей Лунев (Новосибирск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Тимур Арсланбеков (Москва); инспектор — Михаил Ходырев (Москва).
5 марта (воскресенье)
«Краснодар» — «Спартак»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Евгений Кукуляк (Калуга); инспектор — Игорь Синер (Омск).
«Урал» — «Амкар»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Антон Анопа (Благовещенск); инспектор — Сергей Анохин (Москва).
«Терек» — «Уфа»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья — Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор — Александр Гвардис (Калининград).
«Крылья Советов» — «Локомотив»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Александр Борисов (Самара); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
6 марта (понедельник)
«Анжи» — «Рубин»: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Андрей Болотенков (Москва); резервный судья — Артем Чистяков (Азов); инспектор — Сергей Зуев (Москва).
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