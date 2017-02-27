С 28 февраля ЦСКА начнёт готовиться в Ватутинках к матчу с «Зенитом»
26 февраля московский ЦСКА, который проводил сборы в испанском Кампоаморе, вернулся в Москву.
Сегодня у
28 февраля команда пройдёт медосмотр и соберётся на базе в Ватутинках, где возобновит тренировочный процесс и продолжит подготовку к матчу с «Зенитом». Встреча запланирована на 4 марта, начало — в 16:30 по московскому времени.
После 17 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Зенит» — на второй позиции.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter