С 28 февраля ЦСКА начнёт готовиться в Ватутинках к матчу с «Зенитом»

Сегодня у красно-синих выходной, сообщает официальный сайт «армейской» команды.



28 февраля команда пройдёт медосмотр и соберётся на базе в Ватутинках, где возобновит тренировочный процесс и продолжит подготовку к матчу с «Зенитом». Встреча запланирована на 4 марта, начало — в 16:30 по московскому времени.



После 17 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Зенит» — на второй позиции.