Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28905969/
27 февраля 2017, 14:58 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

С 28 февраля ЦСКА начнёт готовиться в Ватутинках к матчу с «Зенитом»

26 февраля московский ЦСКА, который проводил сборы в испанском Кампоаморе, вернулся в Москву.

Сегодня у красно-синих выходной, сообщает официальный сайт «армейской» команды.

28 февраля команда пройдёт медосмотр и соберётся на базе в Ватутинках, где возобновит тренировочный процесс и продолжит подготовку к матчу с «Зенитом». Встреча запланирована на 4 марта, начало — в 16:30 по московскому времени.

После 17 туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РФПЛ третье место, «Зенит» — на второй позиции.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

ФК «Динамо» планирует подписать договор с ЦСКА по Панченко в ближайшее время

ФК «Динамо» планирует подписать договор с ЦСКА по Панченко в ближайшее время

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Трансферный контракт по переходу футболиста Кирилла Панченко из ЦСКА в «Динамо» будет подписан в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор бело- голубых Евгений Кречетов.
Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»