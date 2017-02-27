Алекперов заявил, что для него ФК «Спартак» всегда является чемпионом

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«За “Спартаком” слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как “Спартак” играет (в рамках 18-го тура чемпионата страны 5 марта. — Прим. ТАСС). Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? “Спартак” всегда чемпион».

С 2002 года обладателем контрольного пакета акций является вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «Лукойл» является титульным спонсором клуба.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате с 40 очками, следом располагаются «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32).