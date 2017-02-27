Алекперов заявил, что для него ФК «Спартак» всегда является чемпионом
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что московский футбольный клуб «Спартак» всегда является для него чемпионом. Об этом он рассказал журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«За “Спартаком” слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как “Спартак” играет (в рамках 18-го тура чемпионата страны 5 марта. — Прим. ТАСС). Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? “Спартак” всегда чемпион».
С 2002 года обладателем контрольного пакета акций является
После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате с 40 очками, следом располагаются «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32).
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter