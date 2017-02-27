Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28905258/
27 февраля 2017, 14:28 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Алекперов заявил, что для него ФК «Спартак» всегда является чемпионом

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что московский футбольный клуб «Спартак» всегда является для него чемпионом. Об этом он рассказал журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

<em>СОЧИ 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей <span class=error>Карташов</span>/. </em>Президент <span class=error>Лукойла</span> <span class=error>Вагит</span> <span class=error>Алекперов</span> заявил что московский футбольный клуб Спартак всегда является для него чемпионом. Об этом он рассказал журналистам в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«За “Спартаком” слежу, в марте поеду в Краснодар, буду смотреть, как “Спартак” играет (в рамках 18-го тура чемпионата страны 5 марта. — Прим. ТАСС). Думаю, шансы на победу хорошие. А на победу в чемпионате? “Спартак” всегда чемпион».

С 2002 года обладателем контрольного пакета акций является вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. «Лукойл» является титульным спонсором клуба.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате с 40 очками, следом располагаются «Зенит» (35 очков) и ЦСКА (32).

Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
27 февраля

Федерация хоккея с мячом России аннулировала результат матча "Водник" - "Байкал-Энергия"

Профсоюз футболистов подал заявление в прокуратуру из-за долгов в "Луче-Энергии"

ВТБ будет выделять футбольному и хоккейному "Динамо" по 1,5 млрд рублей ежегодно