Горьков: ВЭБ не планирует инвестировать в спортивные клубы, в том числе в футбольный ЦСКА

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«Мы не являемся организацией, которая инвестирует в спортивные клубы. У нас нет планов инвестиций в клуб ЦСКА. Вообще, у нас мораторий на благотворительную деятельность. У нас нет никакого интереса не только к ЦСКА, но и любым другим клубам», — заявил Горьков.

ВЭБ инвестировал в строительство нового стадиона ЦСКА, который был открыт в сентябре прошлого года, $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Ранее президент армейцев Евгений Гинер сообщил, что клуб ведет переговоры с банком по переименованию стадиона в «ВЭБ-Арену».