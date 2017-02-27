Горьков: ВЭБ не планирует инвестировать в спортивные клубы, в том числе в футбольный ЦСКА
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Внешэкономбанк (ВЭБ) не собирается вкладывать средства в спортивные клубы, в том числе в футбольный ЦСКА. Об этом ТАСС заявил глава банка Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.
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«Мы не являемся организацией, которая инвестирует в спортивные клубы. У нас нет планов инвестиций в клуб ЦСКА. Вообще, у нас мораторий на благотворительную деятельность. У нас нет никакого интереса не только к ЦСКА, но и любым другим клубам», — заявил Горьков.
ВЭБ инвестировал в строительство нового стадиона ЦСКА, который был открыт в сентябре прошлого года, $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Ранее президент армейцев Евгений Гинер сообщил, что клуб ведет переговоры с банком по переименованию стадиона в «ВЭБ-Арену».
Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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