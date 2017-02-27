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27 февраля 2017, 13:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Горьков: ВЭБ не планирует инвестировать в спортивные клубы, в том числе в футбольный ЦСКА

СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Внешэкономбанк (ВЭБ) не собирается вкладывать средства в спортивные клубы, в том числе в футбольный ЦСКА. Об этом ТАСС заявил глава банка Сергей Горьков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Ранее президент армейцев Евгений Гинер сообщил что клуб ведет переговоры с банком по переименованию стадиона в ВЭБ-Арену Увеличить
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«Мы не являемся организацией, которая инвестирует в спортивные клубы. У нас нет планов инвестиций в клуб ЦСКА. Вообще, у нас мораторий на благотворительную деятельность. У нас нет никакого интереса не только к ЦСКА, но и любым другим клубам», — заявил Горьков.

ВЭБ инвестировал в строительство нового стадиона ЦСКА, который был открыт в сентябре прошлого года, $240 млн (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Ранее президент армейцев Евгений Гинер сообщил, что клуб ведет переговоры с банком по переименованию стадиона в «ВЭБ-Арену».

Программа Российского инвестиционного форума сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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