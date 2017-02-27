Дворкович: Бюджет ФК «Локомотив» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет

«Локомотив» после 17 туров занимает десятое место в чемпионате России. В апреле прошлого года председатель совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков заявлял, что бюджет клуба в последние три года в рублях не менялся.

«Бюджет футбольного клуба “Локомотив” стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные», — заявил Дворкович.