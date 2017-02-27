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27 февраля 2017, 13:40 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дворкович: Бюджет ФК «Локомотив» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет

СОЧИ, 27 фев — Р-Спорт, Александр Рогулев. Бюджет московского футбольного клуба «Локомотив» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Локомотив» после 17 туров занимает десятое место в чемпионате России. В апреле прошлого года председатель совета директоров железнодорожников, вице-президент РЖД Анатолий Мещеряков заявлял, что бюджет клуба в последние три года в рублях не менялся.

«Бюджет футбольного клуба “Локомотив” стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные», — заявил Дворкович.

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