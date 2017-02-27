Дворкович: Бюджет ФК «Локомотив» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет
СОЧИ, 27 фев —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Бюджет московского футбольного клуба «Локомотив» стабильный, увеличиваться или уменьшаться не будет, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета директоров РЖД, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
«Локомотив» после 17 туров занимает десятое место в чемпионате России. В апреле прошлого года председатель совета директоров железнодорожников,
«Бюджет футбольного клуба “Локомотив” стабильный. Увеличиваться и уменьшаться не будет. Да, возможны колебания в цифрах, но незначительные», — заявил Дворкович.
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