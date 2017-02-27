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27 февраля 2017, 13:09 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Президент ФК «Урал»: Поле в Екатеринбурге готово к проведению матча с «Амкаром»

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поле стадиона «СКБ-Арена» в Екатеринбурге готово к проведению матча чемпионата России по футболу между местным «Уралом» и пермским «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.

<nobr>Пресс-служба</nobr> Урала в субботу выступила с заявлением в котором сообщила о том что клуб приложит все усилия для подготовки поля СКБ-Арены к матчу с Амкаром Увеличить
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Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что место проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» будет определено 27 февраля.

«Мы хотим играть на своем поле стадиона “СКБ-Арена”. Газон был и есть в хорошем состоянии. Что касается кубковой игры, если бы мы играли с “Сибирью”, то спокойно провели бы матч в манеже. Поскольку у нас игра с “Краснодаром”, то в манеже второй категории играть нельзя, хотя, когда переходили на систему “осень-весна”, все говорили — постройте манежи», — сказал Иванов.

«У нас поле готово — какие могут быть вопросы? Куликов не отвечает за проведение соревнований в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ), это не его зона ответственности. Где пройдет матч с “Амкаром”, будет решать РФПЛ, а не Куликов», — добавил президент клуба.

Пресс-служба «Урала» в субботу выступила с заявлением, в котором сообщила о том, что клуб приложит все усилия для подготовки поля «СКБ-Арены» к матчу с «Амкаром». Игра состоится 5 марта.

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