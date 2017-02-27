Президент ФК «Урал»: Поле в Екатеринбурге готово к проведению матча с «Амкаром»
МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Поле стадиона «СКБ-Арена» в Екатеринбурге готово к проведению матча чемпионата России по футболу между местным «Уралом» и пермским «Амкаром». Об этом ТАСС сообщил президент «Урала» Григорий Иванов.
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Ранее руководитель департамента профессионального футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Куликов рассказал ТАСС, что место проведения матча 18-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Амкаром» будет определено 27 февраля.
«Мы хотим играть на своем поле стадиона “СКБ-Арена”. Газон был и есть в хорошем состоянии. Что касается кубковой игры, если бы мы играли с “Сибирью”, то спокойно провели бы матч в манеже. Поскольку у нас игра с “Краснодаром”, то в манеже второй категории играть нельзя, хотя, когда переходили на систему “осень-весна”, все говорили — постройте манежи», — сказал Иванов.
«У нас поле готово — какие могут быть вопросы? Куликов не отвечает за проведение соревнований в Российской футбольной
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