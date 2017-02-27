Стартовала продажа билетов на первый официальный матч года казанского «Рубина»
Для зрителей будут открыты Западная трибуна и секторы 1−5 Южной трибуны Центрального стадиона.
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(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Стартовала продажа билетов на первую официальную игру года казанского «Рубина». Матч ¼ финала Кубка России против новосибирского клуба «Сибирь» казанцы проведут на Центральном стадионе столицы Татарстана 1 марта.
Для зрителей этой игры будут открыты Западная трибуна и секторы 1−5 Южной трибуны. Билеты на первый официальный матч года можно приобрести на официальном сайте, а также в кассах Центрального стадиона.
Владельцы абонементов на секторы Восточной трибуны и сектор 10 Южной трибуны смогут занять любые свободные места на секторе Запад 2. Владельцы абонементов на секторы Запад 1−9 и Юг 1−5 смогут занять свои постоянные места. Начало матча в 17.00, сообщает
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