Стартовала продажа билетов на первый официальный матч года казанского «Рубина»

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(Город Казань KZN.RU, 27 февраля). Стартовала продажа билетов на первую официальную игру года казанского «Рубина». Матч ¼ финала Кубка России против новосибирского клуба «Сибирь» казанцы проведут на Центральном стадионе столицы Татарстана 1 марта.

Для зрителей этой игры будут открыты Западная трибуна и секторы 1−5 Южной трибуны. Билеты на первый официальный матч года можно приобрести на официальном сайте, а также в кассах Центрального стадиона.