Фахриев: ФК «Рубин» не будет продлевать контракт с Динияром Билялетдиновым
КАЗАНЬ, 27 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» планирует расстаться с полузащитником Динияром Билялетдиновым по окончании сезона и сейчас ищет варианты для его трудоустройства, заявил спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.
Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года, пропустив
«В мае у Динияра заканчивается контракт, мы не будем его продлевать. Сейчас он и мы ищем варианты для трудоустройства, так как такой опытный футболист должен играть. Есть интерес со стороны клубов из Казахстана к нему и к Владимиру Дядюну, который залечил травму и сейчас тренируется с молодежью «Рубина», — сказал Фахриев журналистам.
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