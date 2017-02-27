Фахриев: ФК «Рубин» не будет продлевать контракт с Динияром Билялетдиновым

Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года, пропустив из-за травм первую половину текущего сезона. Хавбек, которому в понедельник исполнилось 32 года, пропустил третий сбор «Рубина» по решению тренерского штаба.

«В мае у Динияра заканчивается контракт, мы не будем его продлевать. Сейчас он и мы ищем варианты для трудоустройства, так как такой опытный футболист должен играть. Есть интерес со стороны клубов из Казахстана к нему и к Владимиру Дядюну, который залечил травму и сейчас тренируется с молодежью «Рубина», — сказал Фахриев журналистам.