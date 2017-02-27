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27 февраля 2017, 12:21 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фахриев: ФК «Рубин» не будет продлевать контракт с Динияром Билялетдиновым

КАЗАНЬ, 27 фев — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» планирует расстаться с полузащитником Динияром Билялетдиновым по окончании сезона и сейчас ищет варианты для его трудоустройства, заявил спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.

Билялетдинов перешел в «Рубин» летом 2015 года, пропустив из-за травм первую половину текущего сезона. Хавбек, которому в понедельник исполнилось 32 года, пропустил третий сбор «Рубина» по решению тренерского штаба.

«В мае у Динияра заканчивается контракт, мы не будем его продлевать. Сейчас он и мы ищем варианты для трудоустройства, так как такой опытный футболист должен играть. Есть интерес со стороны клубов из Казахстана к нему и к Владимиру Дядюну, который залечил травму и сейчас тренируется с молодежью «Рубина», — сказал Фахриев журналистам.

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