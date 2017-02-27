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27 февраля 2017, 11:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фахриев: ФК «Рубин» примет «Оренбург» в 19-м туре ЧР на стадионе «Центральный»

КАЗАНЬ, 27 фев — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты «Рубина» сыграют в матче 19-го тура чемпионата России с «Оренбургом» на стадионе «Центральный», а не на «Казань Арене», заявил спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.

«Рубин» завершал первую часть чемпионата России на «Казань Арене», но после зимнего перерыва сыграет на «Центральном» в Кубке России с «Сибирью» (1 марта) и в премьер-лиге с «Оренбургом» (11 марта).

«Два первых матча мы проведем на “Центральном” — с “Сибирью” и “Оренбургом”. На “Казань Арене” ведутся работы по подготовке к Кубку конфедераций-2017, и учитывая погодные условия в Казани, мы решили поберечь газон», — сказал Фахриев журналистам.

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