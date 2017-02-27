Фахриев: ФК «Рубин» примет «Оренбург» в 19-м туре ЧР на стадионе «Центральный»

«Рубин» завершал первую часть чемпионата России на «Казань Арене», но после зимнего перерыва сыграет на «Центральном» в Кубке России с «Сибирью» (1 марта) и в премьер-лиге с «Оренбургом» (11 марта).

«Два первых матча мы проведем на “Центральном” — с “Сибирью” и “Оренбургом”. На “Казань Арене” ведутся работы по подготовке к Кубку конфедераций-2017, и учитывая погодные условия в Казани, мы решили поберечь газон», — сказал Фахриев журналистам.