Грасия: Футболисты «Рубина» Рочина, Сонг и Лестьенн получили травмы на сборе
КАЗАНЬ, 27 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболист «Рубина» Рубен Рочина получил травму в последнем контрольном матче казанцев на сборе в Испании, также повреждения были у Алекса Сонга и Максима Лестьенна, заявил главный тренер команды Хави Грасия.
«Рубин» провел в Испании три сбора, на которых сыграл восемь контрольных матчей.
«Обидно, что в последнем контрольном матче получил травму Рочина. Пока не можем озвучить степень тяжести. Были повреждения также у Сонга и Лестьенна. У остальных травм нет. Очень рад тому, как прошла предсезонка. Мы хотели набрать игровой объем за счет товарищеских матчей. Команда проявила себя хорошо. Мы набрали хорошую форму на сборах», — сказал Грасия журналистам.
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