Грасия: Футболисты «Рубина» Рочина, Сонг и Лестьенн получили травмы на сборе

«Рубин» провел в Испании три сбора, на которых сыграл восемь контрольных матчей.

«Обидно, что в последнем контрольном матче получил травму Рочина. Пока не можем озвучить степень тяжести. Были повреждения также у Сонга и Лестьенна. У остальных травм нет. Очень рад тому, как прошла предсезонка. Мы хотели набрать игровой объем за счет товарищеских матчей. Команда проявила себя хорошо. Мы набрали хорошую форму на сборах», — сказал Грасия журналистам.