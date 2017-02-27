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27 февраля 2017, 11:26 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фахриев: ФК «Рубин» вернется к обсуждению кандидатуры Алексея Миранчука летом

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

КАЗАНЬ, 27 фев — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» вернется к обсуждению перехода футболиста московского «Локомотива» Алексея Миранчука летом, заявил спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.

«Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России проявлял интерес к Миранчуку, но его переход не состоялся.

«Не хотел бы касаться цифр, которые были в прессе. У нас была договоренность с футболистом и его агентом, — сказал Фахриев журналистам. — Грасия хотел видеть его в “Рубине”. Он талантливый футболист. Мы сделали предложения для рассмотрения “Локомотиву”, но они не были приняты по каким-то причинам. И уже на флажке пошли истории про бонусы. Мы в этой финансовой гонке участвовать не намерены. Миранчук хочет за нас играть. Это не секрет. Мы ждем следующего окна».

Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года.

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