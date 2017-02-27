Фахриев: ФК «Рубин» вернется к обсуждению кандидатуры Алексея Миранчука летом
КАЗАНЬ, 27 фев —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футбольный клуб «Рубин» вернется к обсуждению перехода футболиста московского «Локомотива» Алексея Миранчука летом, заявил спортивный директор казанцев Ильгиз Фахриев.
«Рубин» во время зимней паузы в чемпионате России проявлял интерес к Миранчуку, но его переход не состоялся.
«Не хотел бы касаться цифр, которые были в прессе. У нас была договоренность с футболистом и его агентом, — сказал Фахриев журналистам. — Грасия хотел видеть его в “Рубине”. Он талантливый футболист. Мы сделали предложения для рассмотрения “Локомотиву”, но они не были приняты по
Миранчук выступает за основной состав «Локомотива» с 2013 года.
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