Губернатор области заинтересован в сохранении Бердыева в ФК «Ростов»

«Я заинтересован в том, чтобы Бердыев продолжил работу в клубе, буду с ним встречаться перед началом чемпионата. Он столько сделал для создания этой команды, что нельзя останавливаться, надо развиваться. И что важно — он очень любит город Ростов-на-Дону», — сказал Голубев.

По окончании прошлого сезона, который стал самым успешным в истории клуба (второе место в чемпионате и право выступить в Лиге чемпионов), Бердыев покинул команду. Специалист вел переговоры с московскими «Спартаком» и «Локомотивом», а также с Российским футбольным союзом (РФС), который предложил ему пост главного тренера сборной страны. 9 сентября «Ростов» сообщил, что специалист назначен на должность вице-президента-тренера клуба.

По ходу текущего сезона Бердыев полностью контролирует тренировочный процесс команды, а также выполняет менеджерские функции, в частности, ведение трансферной политики. Ранее портал «Реальное время» сообщал, что по окончании сезона Бердыев возглавит московский «Локомотив».