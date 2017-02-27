Голубев: «Ростов» остался должен футболистам за один месяц

«Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время. Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол», — сказал он.

В июне прошлого года Голубев заявил, что долг клуба составляет 300 млн рублей.