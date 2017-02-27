Голубев: «Ростов» остался должен футболистам за один месяц
СОЧИ, 27 февраля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Футбольный клуб «Ростов» задолжал команде заработную плату за один месяц. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Задолженность по зарплатам на данный момент составляет один месяц. Но мы надеемся решить все финансовые проблемы уже в ближайшее время. Будем встречаться с частными инвесторами, которые любят футбол», — сказал он.
В июне прошлого года Голубев заявил, что долг клуба составляет 300 млн рублей.
Программа российского инвестиционного форума в Сочи сконцентрирована на трех тематических блоках: «Новая региональная политика. Возможности для развития», «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» и «Реализуя проекты для жизни». ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным
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