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27 февраля 2017, 9:43 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Стадион футбольного клуба «Краснодар» претендует на звание лучшего в мире

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стадион российского футбольного клуба «Краснодар» попала в финальную часть голосования за лучший стадион в мире, открытый в 2016 году. Об этом сообщает портал StadiumDB.com.

Всего в финал голосования кроме российского стадиона попали девять новых арен. Увеличить
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Всего в финал голосования, кроме российского стадиона, попали девять новых арен: Allianz Stadion (Вена, Австрия), Cape Cost Stadium (Кейп-Кост, Гана), Daci Arena (Удине, Италия), Hard Rock Stadium (Майами, США), London Stadium (Лондон, Великобритания), Stadion Miejski (Бельско- Бяла, Польша), Medical Park Arena (Трабзон, Турция), Sivas Arena (Сивас, Турция), Vodafone Arena (Стамбул, Турция).

Окончательное решение будет объявлено 6 марта.

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