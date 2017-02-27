«Футбол “Спартака” — нудятина какая-то». Ловчев о матче красно-белых
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев разочарован игрой «Спартака» в контрольном матче против норвежского «Сарпсборга» (1:0).
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Видимо, что-то случилось...
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— Расстроен игрой «Спартака». Параллельно еще смотрел матч «МЮ» и «Саутгемптона». На контрасте контрольный матч выглядел совсем плохо. Футбол «Спартака» в этой игре — нудятина
Все «Спартак» делал медленно, без желания. Хотелось бы свежесть видеть в действиях игроков. Отметить можно разве то, что «Спартак» впервые не пропустил на сборах. Понятно, что оценивать команду надо по тому, как она будет выглядеть в начале чемпионата. Но на сегодняшний день «Спартак» не готов. Вижу это по передачам, по движению. Две контратаки опасных были за весь матч — и обе привели к голам. Второй непонятно, почему не засчитали. В случае же с первым голом Адриано был хорош. Бразилец забивает во всех матчах на сборах. Ему надо чаще мяч давать.
«Спартак» позиционирует себя как клуб, который должен играть в Лиге чемпионов. А с кем? Вот с этими норвежцами разве что, которые, кстати, не уступали ни в чем «Спартаку». С этим клубом ведь недавно ЦСКА встречался. И если сравнивать игру команд, парни
А что у «Спартака»? Глушаков совершенно незаметен. Зобнин — тоже. Усталость и нерадость от того, что люди находятся на поле. Потом, надо признать, «Спартак» не определился с обороной. А к началу сезона надо бы ее уже выстроить.
Пока единственное светлое пятно — это Адриано. Он даже лучше защитников отнимает мяч. А тот же Самедов, которому много дают играть, не проявляет себя. Нет передач опасных от него.
У «Спартака» еще один матч на сборе. Мне интересно, какой состав выйдет. Пока я не увидел основу, тех, на ком остановился Каррера. Итальянец и сам, кстати, не заводной
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