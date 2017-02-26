Гол Луиса Адриано принес «Спартаку» победу над «Сарпсборгом»
МОСКВА, 26 фев —
Р-Спорт. Футболисты московского «Спартака» обыграли норвежский клуб «Сарпсборг» в контрольном матче на сборе в Испании.
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Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 1:0. Победный гол на 59-й минуте забил форвард «красно-белых» Луис Адриано.
В следующем товарищеском матче «Спартак» 28 февраля сыграет с норвежской «Волеренгой».
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