Гончаренко: Футболисты ЦСКА хорошо готовы ко второй части сезона-2016/17

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Накануне ЦСКА одержал победу над норвежским клубом «Буде-Глимт» со счетом 3:0 в заключительном товарищеском матче на зимних сборах.

«Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, — сказал Гончаренко. — В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к игре с “Зенитом” в хорошем настроении».

«Ко второй части сезона хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал», — добавил он.