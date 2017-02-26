Гончаренко: Футболисты ЦСКА хорошо готовы ко второй части сезона-2016/17
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА тактически и физически хорошо готовы ко второй части сезона-2016/17. Об этом заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, чьи слова приводит пресс- служба клуба.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Накануне ЦСКА одержал победу над норвежским клубом «Буде-Глимт» со счетом 3:0 в заключительном товарищеском матче на зимних сборах.
«Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, — сказал Гончаренко. — В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к игре с “Зенитом” в хорошем настроении».
«Ко второй части сезона хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал», — добавил он.
ЦСКА в первом матче чемпионата России после перерыва 4 марта сыграет с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter