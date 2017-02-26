Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/28896794/
26 февраля 2017, 19:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Гончаренко: Футболисты ЦСКА хорошо готовы ко второй части сезона-2016/17

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Игроки московского футбольного клуба ЦСКА тактически и физически хорошо готовы ко второй части сезона-2016/17. Об этом заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко, чьи слова приводит пресс- служба клуба.

Накануне ЦСКА одержал победу над норвежским клубом Буде-Глимт со счетом 3:0 в заключительном товарищеском матче на зимних сборах. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Накануне ЦСКА одержал победу над норвежским клубом «Буде-Глимт» со счетом 3:0 в заключительном товарищеском матче на зимних сборах.

«Считаю, мы хорошо подготовились в Кампоаморе, провели несколько очень хороших спаррингов и увенчали это все победой, — сказал Гончаренко. — В субботу мы были достаточно хороши в обороне, плюс создали много моментов. Важно было победить, чтобы подойти к игре с “Зенитом” в хорошем настроении».

«Ко второй части сезона хорошо готовы тактически и физически. Как сложится чемпионат — увидим. Задачу бороться за первое место и побеждать в каждом матче никто не снимал», — добавил он.

ЦСКА в первом матче чемпионата России после перерыва 4 марта сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», встреча пройдет на «Арене-ЦСКА».

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 февраля

Жуков: лишь 28 нарушений в более 3 тыс. допинг-проб россиян обнаружено в 2016 году

Немецкий изобретатель предлагает отслеживать спортсменов через GPS-передатчик

Немецкие бобслеисты разделили первое место в соревнованиях четверок на ЧМ