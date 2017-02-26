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26 февраля 2017, 15:42 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мещеряков: У «Локомотива» есть долг перед легендарным футболистом клуба Лоськовым

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У московского «Локомотива» есть долг перед такими легендарными футболистами клуба, как Дмитрий Лоськов, поэтому железнодорожники заявили его как игрока. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

В пятницу было объявлено что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока. Увеличить
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Лоськов летом 2016 года вошел в тренерский штаб «Локомотива». В пятницу было объявлено, что железнодорожники заявили 43-летнего Лоськова в качестве игрока. Ранее неоднократно сообщалось, что «Локомотив» намерен организовать для него прощальный матч, причем не выставочную встречу, а официальную.

«Я отношусь к этому абсолютно нормально, — заявил Мещеряков. — Считаю, что у команды перед такими игроками есть определенный долг. Исходя из этого, команда действует так, чтобы легенды клуба по-настоящему ими являлись, и я говорю именно о Лоськове. Но я не определяю, кто выходит на поле, команду выводит главный тренер».

Лоськов, который выступал за «Локомотив» на позиции полузащитника с 1997 по 2007 год и с 2010 по 2013 год, является рекордсменом клуба по количеству матчей (321) и голов (99) в национальных первенствах. В составе «Локомотива» он дважды выиграл чемпионат России (2002, 2004) и трижды — Кубок страны (1999/2000, 2000/2001, 2006/2007). На профессиональном уровне Лоськов не выступал с 2013 года, при этом он пока не объявлял о завершении карьеры.

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