Мещеряков: оптимизация зарплатной ведомости являлась одной из задач ФК "Локомотив"

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Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус заявил ТАСС, что клуб удачно провел трансферное окно с финансовой точки зрения, железнодорожникам удалось существенно разгрузить зарплатную ведомость.

«Совет директоров оценивает то, как менеджмент выполняет задачи, поставленные на год. Оптимизация зарплатной ведомости была одной из задач, которая стояла и стоит как перед менеджментом “Локомотива”, так и перед другими клубами в настоящий момент», — сказал Мещеряков.

Оценивать проведенную «Локомотивом» зимнюю трансферную кампанию он отказался. «Я за промежуточные, вспомогательные этапы не привык ставить оценки. Просто бессмысленно комментировать один шаг из длительного движения. Есть несколько шагов на длинной дистанции сезона, и игра все покажет», — отметил глава совета директоров.

Зимой состав «Локомотива» пополнили защитники Соломон Квирквелия и Тимофей Маргасов, полузащитник Амир Натхо, нападающие Ари и Джефферсон Фарфан. Из аренды вернулся вратарь Антон Коченков. Кроме того, контракт игрока с клубом подписал 43-летний Дмитрий Лоськов, с лета 2016 года входящий в тренерский штаб команды. Покинули «Локомотив» четыре игрока — полузащитники Александр Самедов перешел в «Спартак», защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин ушли в аренду в «Тосно» и «Краснодар» соответственно, а нападающий Эзекиэль Хенти был арендован «Бани-Яс» из ОАЭ.