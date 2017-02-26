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26 февраля 2017, 15:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Мещеряков: Оптимизация зарплатной ведомости являлась одной из задач ФК «Локомотив»

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сокращение зарплатной ведомости являлось и является одной из задач руководства футбольного клуба «Локомотив». Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Ранее президент Локомотива Илья Геркус заявил ТАСС что клуб удачно провел трансферное окно с финансовой точки зрения железнодорожникам удалось существенно разгрузить зарплатную ведомость. Увеличить
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Ранее президент «Локомотива» Илья Геркус заявил ТАСС, что клуб удачно провел трансферное окно с финансовой точки зрения, железнодорожникам удалось существенно разгрузить зарплатную ведомость.

«Совет директоров оценивает то, как менеджмент выполняет задачи, поставленные на год. Оптимизация зарплатной ведомости была одной из задач, которая стояла и стоит как перед менеджментом “Локомотива”, так и перед другими клубами в настоящий момент», — сказал Мещеряков.

Оценивать проведенную «Локомотивом» зимнюю трансферную кампанию он отказался. «Я за промежуточные, вспомогательные этапы не привык ставить оценки. Просто бессмысленно комментировать один шаг из длительного движения. Есть несколько шагов на длинной дистанции сезона, и игра все покажет», — отметил глава совета директоров.

Зимой состав «Локомотива» пополнили защитники Соломон Квирквелия и Тимофей Маргасов, полузащитник Амир Натхо, нападающие Ари и Джефферсон Фарфан. Из аренды вернулся вратарь Антон Коченков. Кроме того, контракт игрока с клубом подписал 43-летний Дмитрий Лоськов, с лета 2016 года входящий в тренерский штаб команды. Покинули «Локомотив» четыре игрока — полузащитники Александр Самедов перешел в «Спартак», защитники Арсений Логашов и Роман Шишкин ушли в аренду в «Тосно» и «Краснодар» соответственно, а нападающий Эзекиэль Хенти был арендован «Бани-Яс» из ОАЭ.

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Мещеряков: У «Локомотива» есть долг перед легендарным футболистом клуба Лоськовым

Мещеряков: У «Локомотива» есть долг перед легендарным футболистом клуба Лоськовым

МОСКВА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. У московского «Локомотива» есть долг перед такими легендарными футболистами клуба, как Дмитрий Лоськов, поэтому железнодорожники заявили его как игрока. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.
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