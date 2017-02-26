«Луис Адриано пришёл только ради денег». Агенты о трансферах РФПЛ

1. Российские клубы были не очень активны зимой. С чем это связано?



Алексей Сафонов, руководитель «СА — Футбольное агентство»: Все деньги считают. Понятно, что есть и богатые клубы в России, которые могут позволить себе большие покупки, но это всего 4−5 клубов. Остальные в основном делали переходы из одного российского клуба в другой.

Сергей Пушкин, агент: Это, может быть, и хорошо, так как усиления были точечными. Кто перед собой ставил задачу усилиться, тот может быть доволен — они это сделали.

Арсен Минасов, агент: В командах стабильные составы, из-за этого покупок было минимум. Плюс нужно учитывать экономическую ситуацию в некоторых командах.

Дмитрий Селюк, агент: С непрофессионализмом клубов, хотя многие сваливают на экономическую ситуацию, но она тут ни при чём. Если правильно вести работу на рынке, можно пригласить достойных футболистов.

Иван Бакулин, агент: Не сказал бы, что российские клубы были неактивны. Взять хотя бы «Анжи», «Зенит», «Спартак»… Этой зимой было много сделок. Мало громких — это да, но в целом достаточно.



2. Как оцените трансферную кампанию «Спартака»?



Сафонов: По именам неплохо, но непонятно, насколько быстро у ребят получится адаптироваться в команде. А о том, какого результата они добьются в составе красно-белых, можно будет сказать лишь по итогам сезона.

Пушкин: Главное, чтобы эти трансферы не повлияли на микроклимат в команде. В целом игроки хорошие, но не могу сказать, что это супертоп. Тем не менее, думаю, новички помогут «Спартаку».

Минасов: Достаточно хорошо. Посмотрим в конце сезона, насколько удачными стали эти приобретения.

Селюк: Про внутренние переходы не говорю. Что касается Луиса Адриано, то, на мой взгляд, это невразумительное приобретение. Луис Адриано пришёл в «Спартак» только ради денег.

Бакулин: Время покажет. «Спартак» купил хороших футболистов. Надеюсь, они помогут добиться результата. Правда, какого, узнаем уже только весной. Это первая подготовка Массимо Карреры к сезону, поэтому посмотреть на «Спартак» будет очень интересно.



3. Изменения в «Зените» позволят потеснить лидера?



Сафонов: Вряд ли. Скорее это игроки для усиления конкуренции. Иванович будет в составе за счёт класса и опыта, а остальные просто усилят конкуренцию.

Пушкин: Не верю, что «Спартак» будет чемпионом. А что касается трансферной политики, то «Зенит» приобрёл неплохих футболистов за адекватные деньги.

Минасов: Безусловно, «Зенит» будет бороться за чемпионство, так же как и ЦСКА. Приобретения у петербуржцев очень приличные.

Селюк: Когда «Зенит» усиливается футболистами из «Крыльев Советов», говорить нечего, и не мудрено, что команда вылетела из Лиги Европы. Иванович — личность и будет лидером, но я считаю, что ему лучше действовать в центре обороны.

Бакулин: В отличие от Карреры, для Луческу это уже не первая подготовка. Он уже выбрал вектор того, что хочет, но ему нужно время.

4. Много игроков ушло и много пришло в «Анжи». Можно ли это назвать «новым курсом» клуба? Как оцените такое обновление?



Сафонов: У «Анжи» амбициозный тренер, многое будет зависеть от его работы. Что касается трансферов, то команда взяла игроков по средствам. Избавились от кадров, которых не тянут, и приобрели тех, чьи зарплаты их устраивают.

Пушкин: Мне очень нравится новый курс «Анжи». Со временем это будет российский аналог «Атлетика» Бильбао. Таланты в Дагестане есть, но нужно дать шанс. Осман Кадиев этот шанс и даёт. Это очень умная политика, которую многие наши клубы не поддерживают. Вместо этого покупают 32−33-летних отыгранных футболистов.

Минасов: Делается упор на дагестанских футболистов. Это новый путь развития, который мы обязаны уважать.

Селюк: «Анжи» — зеркало российского футбола. Этот клуб наглядно показал, как может лопнуть мыльный пузырь. Сейчас «Анжи» делает ставку на молодых игроков, и это правильно. Такие клубы и должны так поступать. Например, «Спартак» и «Зенит», клубы, которые ставят перед собой задачу стать чемпионом, на своих воспитанниках далеко не уедут, нужны приобретения.

Бакулин: Обновление курса — это факт. Теперь в клубе другие деньги, появился потолок зарплатной ведомости. Скорее всего, под эту концепцию и были приобретены футболисты. Можно только пожелать удачи.



5. Сумели ли усилиться «Краснодар» и «Ростов» для дальнейшего выступления в Лиге Европы?



Сафонов: Соперники попались нашим клубам такие, что с любыми трансферами будет тяжело. Но усиления неплохие. В «Ростов» ещё пришел Могилевец — тоже отличное приобретение. А в «Краснодаре» отметил бы покупку Классона. Парень уже начал оправдывать вложенные деньги.

Пушкин: «Краснодар» — просто молодцы! Рамирес и Классон — бомба! Пять баллов! «Ростов» бесплатно взял Девича. Конечно, команда хотела ещё приобрести игроков, но нужно учитывать средства, которыми располагает клуб.

Минасов: «Ростов» не сумел усилиться. А вот «Краснодар» приобрёл сильных футболистов.

Селюк: «Ростов» никем не усилился. Девич уже сбитый лётчик. Главное оружие ростовчан — Курбан Бердыев. Что касается «Краснодара», то его больше усилило то, что они отдали, а не то, что они приобрели. Но для больших свершений нужны более классные игроки.

Бакулин: «Ростов» больше силён командной игрой, нежели индивидуальными действиями. Могилевец Бердыеву хорошо известен, проблем с его адаптацией не будет. Девич скорее для глубины состава, потому что Бухаров, Полоз и Азмун отлично выглядят и Девичу будет тяжело вытеснить их. Что касается «Краснодара», он приобрел квалифицированных футболистов, которые были нужны на определённые позиции.



6. Поможет ли трансферная кампания «Локомотиву» подняться в турнирной таблице?



Сафонов: Я выделил бы три позиции: Ари в аренду пришёл, Кверквелия — пожалуй, один из самых недооценённых защитников в РФПЛ, и то, что оставили Миранчука до конца сезона. Думаю, эти три игрока помогут клубу подняться в турнирной таблице.

Пушкин: Нет. Скажу одну вещь. В «Локомотиве» играет самый талантливый молодой нападающий страны — Артём Галаджан. Он стал лучшим бомбардиром на сборах, забил 17 голов в прошлом молодёжном первенстве, а руководство принимает решение купить Фарфана и Ари. Не могу понять, какие цели ставят перед собой «железнодорожники». Команда хочет играть в еврокубках, и на данный момент Галаджан не заслуживает шанса? Обидно, когда человек работает, выкладывается на сборах, а в последний день трансферного окна берут Ари.

Минасов: Трансферную кампанию нельзя отметить со знаком плюс, скорее со знаком «ровно». Пришли приличные футболисты, но ушёл лидер команды.

Селюк: «Локомотиву» ничего не поможет. Для меня не будет удивлением, если Фарфан всё время будет травмирован.

Бакулин: То, что Ари и Кверквелия достаточно сильные футболисты, которые уже поиграли на уровне РФПЛ, уже факт усиления. Что касается Натхо, он скорее для дальнейшей перспективы. Хорошо, что оставили Миранчука. Если бы он ушёл, «Локо» было бы тяжело. На флажке сработали хорошо, молодцы.