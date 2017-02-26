Жизнь по-новому. Как «Арсенал» готовится бороться за выживание

— Как же приятно работать, не думая о том, что вот-вот отморозишь себе пальцы или запотеют линзы, — говорит сотрудник клубного ТВ «Арсенала», настраивая технику.



И персонал, и игроки, и тренеры ловят последние тёплые деньки у моря. Правда, в последний день, на который была запланирована игра с тбилисским «Динамо», солнце скрылось за густыми облаками, надвигавшимися со стороны гор. Но к вечеру выглянуло и даже успело немного послепить футболистов и немногочисленных зрителей, собравшихся на тренировочном поле отеля в Белеке. Персонал тем временем налаживал приборы самой необычной комментаторской рубки, которую доводилось видеть на футбольных матчах: пульт, ноутбук и обыкновенный стол, поставленный между рядами сидений.

Здесь же во время игры попробовали себя в роли комментаторов Гиа Григалава, Олег Власов и Кантемир Берхамов, восстанавливающиеся от микроповреждений под надзором опытного Александра Резепова, работавшего в своё время в ЦСКА и «Динамо».



В это время игроки разминаются на поле, готовясь сыграть свой последний матч на заключительных сборах. Кто-то работает по индивидуальной программе, кто-то разминается, кто-то слушает последние персональные установки от Кирьякова.



Сам тренер сперва разъясняет всё на русском, а затем сам же, без услуг переводчика, доводит свои мысли до англоговорящих новичков — Сунзу и Александрова. Во многом корректировки тренера позволили «Арсеналу» наладить игру во втором тайме — в первом, откровенно говоря, мало что получалось. Но во втором схема Кирьякова заработала как надо: открывания по флангам Вергары и Комбарова, быстрый перевод мяча из обороны в атаку, создание моментов у чужих ворот. А главное — реализация. То, чего так не хватало тулякам в первой части сезона. Пока на счету команды всего шесть мячей.

«Приятно, что мы проявили характер. В первых играх чемпионата он нам очень понадобится», — скажет Кирьяков после матча. Игроки тем временем разобьются на две группы — одни будут неспешно бегать вдоль кромки поля, другие — пытаться прошить Габулова в двусторонке.

Подготовка

В распоряжении Кирьякова был полный комплект футболистов, отличная гостиница с тренировочными полями в шаговой доступности и целый месяц на то, чтобы подготовить команду к самому сложному отрезку сезона.

Команда сосредоточилась на отработке различных игровых фаз, которым уделялась большая часть тренировочного процесса. Каких — пока секрет. Впереди важная игра с «Оренбургом», потому в клубе просят не раскрывать всех карт.



Пока полевые игроки нарезали круги вокруг поля и тянулись у углового флажка, легендарный Вячеслав Чанов работал с запасными вратарями — Михаилом Левашовым и Алексеем Березиным. Владимир Габулов в силу опыта заслужил право тренироваться так, как пожелает нужным.



— Правая нога выходит вперёд, — подсказывает экс-голкипер ЦСКА подопечным. — Хорошо, Миша, так держать!

— Если как следует отработаешь это упражнение, можешь прибавить. И сильно, — мотивирует он более молодого Березина.

Вообще тренировочный процесс Кирьякова заслуживает отдельного упоминания. В начале сборов команда работала при максимальной нагрузке, набирая нужную форму. Чем ближе к концу, тем меньше становились нагрузки и тем больше игроки входили в игровой ритм. Исключением стала лишь последний день в Турции, когда вместо разминочной утренней тренировки перед матчем штаб Кирьякова решил как следует погонять подопечных.

«Думаю, что мы в любом случае можем занести эти сборы себе в актив, — отмечает Кирьяков. — Мы активно работали в начале заключительного сбора, постепенно снижали нагрузки и в итоге видели, как команда прибавляет. Конечно, у нас ещё остались определённые проблемы, которые предстоит решить. Но отмечу, что в последнем матче мы добились победы против сильного соперника, было приятно видеть, что команда бежит вперёд».

Трансферы

Что касается новичков, Иванов и Сунзу потихоньку нарабатывают связи с партнёрами по защите, Боурчану старается вписаться в среднюю линию и попасть в общекомандный ритм, а Александров пробуется на различных позициях. Возможно, именно болгарский легионер станет главным козырем туляков в заключительной части чемпионата: скорость и работоспособность Михаила уже помогли «Легии» достойно выступить в Лиге чемпионов, а незадолго до этого — занять первое место в чемпионате под руководством Черчесова. Каждый из них постепенно вливается в коллектив и чувствует себя раскрепощённо.



Вообще «Арсенал» провёл очень неплохую трансферную кампанию, обновив половину команды. Учитывая, что трансферный бюджет на зимнее окно составлял 0 рублей, селекция клуба заслуживает высокой оценки. Судите сами: помимо вышеперечисленных игроков в Тулу приехали Кирилл Комбаров, который, несмотря на болезнь, набрал неплохую форму к концовке сборов. Опытнейший Владимир Габулов, который за короткий срок успел поставить себя в коллективе как лидера, и теперь каждый матч сопровождается постоянными зычными подсказками не только игрокам защиты, но и нападающим. Вернувшийся с кипрской командировки Гиа Григалава, который будет спорить за место в основе с Джерсоном Вергарой, в своё время сыгравшим несколько матчей в составе «Милана». Высоченный аргентинец с хорватскими корнями Федерико Расич, а также Мусса Думбия, арендованный у «Ростова» за минуты до закрытия трансферного окна.



Состав по меркам РФПЛ боевой, тут есть кому выстрелить. Учитывая, что «Арсенал» потихоньку подтягивает к первой команде игроков из «молодёжки» (особо выделяется Данила Буранов), можно сказать, что среди команд второй половины таблицы туляки имеют один из самых крепких подборов исполнителей.

В то же время клуб покинула большая группа игроков, на которых тренерский штаб не рассчитывал. Потому Кирьяков получил довольно бюджетное, но качественное усиление. Как успешно он конвертирует его в очки, зависит только от него.



А пока «Арсенал» летит обратно, в суровые российские реалии, где останется только мечтать о морском бризе, мягком солнце и идеальных южных полях. Но, несмотря на это, каждый из членов команды понимает — впереди самое интересное.