Заур Хапов: И тут звонит Габулов: «Нас распродают…»

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«ЛОКОМОТИВ».

— Обстановка в команде отличная. На сборе повезло с погодой, поля классные. Есть все предпосылки хорошо подготовиться. «Локомотив» мне близкий клуб, я провел в нем в общей сложности десять лет. Поэтому очень рад возвращению и постараюсь сделать все, чтобы команда выступала достойно.

— Осенью у «Локо», мягко говоря, не все получалось.

— 10-е место, которое мы сейчас занимаем, никого не устраивает. Очень много матчей не выиграли по своей вине. Но концовка первой части сезона обнадежила. Уверен, весну проведем качественно.

— Юрий Семин теперь будто бы больше наблюдает за процессом со стороны. Прямо как Фергюсон.

— Юрий Павлович остался таким же. Мне понятны его требования, его политика. При этом он развивается. Сильный специалист, который многое выиграл в России и успешно выступал в Европе.

— Он лично пригласил вас в «Локомотив»?

— Я был в курсе, что он может прийти, но звал меня еще Игорь Черевченко. Однако пока оформлял документы, расставаясь с «Анжи», Черевченко ушел. Для меня это стало неожиданностью.

— В свое время вы покинули «Локомотив» из-за Ольги Смородской.

— Не хочу ворошить прошлое. Но да, контракт со мной тогда не продлили, ушел вместе с Семиным.

ГИЛЬЕРМЕ.

— Вы застали совсем молодого Гильерме. Он сильно изменился с тех пор?

— Конечно, Гиля вышел на новый качественный уровень, серьезно прибавил. Сейчас это созревший вратарь.

— Тогда и подумать не могли, что он получит российское гражданство?

— Более того, большого таланта в нем тогда не видел. Хватало изъянов.

— Каких?

— И в ловле мяча, и в быстроте работы ногами. Нужно было работать и работать. Рад, что в «Локо» у него все сложилось. Надеюсь, на начальном этапе я тоже что-то вложил. Гиля профессионально относится к любимому виду спорта и человек очень позитивный.

— Но как относитесь к тому, что в российскую сборную подтянули бразильского вратаря?

— С одной стороны обидно, что нам не хватает своих ребят высшего уровня. С другой, Гиля столько живет в России, что его уже не воспринимаешь как легионера. Минимум наполовину он россиянин. Насколько знаю, он намерен связать жизнь с нашей страной после карьеры футболиста. Адаптировался, знает язык и культуру, ему у нас очень нравится.

— Гильерме нужен национальной команде?

— Не хочу обидеть российских вратарей, но попасть в бразильскую сборную ему было бы тяжелее. При этом паспорт он получал в первую очередь не для сборной, а для «Локомотива». Голкипер-россиянин — это большое преимущество в условиях лимита.

«АНЖИ».

— Почему ушли из «Анжи»?

— Рад, что застал лучшие годы этого клуба. Очень комфортно работалось с Гусом Хиддинком, с Гаджи Гаджиевым, с Сергеем Ташуевым. Но, к сожалению, проект не довели до логического завершения.

— Многие считают, что такой конец как раз логичен.

— Читал высказывания некоторых людей, которые якобы с самого начала были уверены, что это ненадолго. Но лично у меня никогда не возникало мыслей, что проект может рухнуть. Я знаю любовь Сулеймана Керимова к футболу. Он собрал столько звезд, пригласил такого тренера.

— «Анжи» должен был стать чемпионом?

— Состав, который начинал сезон-2013/14, выносил бы всех не только в России, но и в Европе. На каждой позиции были ведущие игроки: Габулов, Жусилей, Диарра, Буссуфа, Виллиан, Шатов, Ахмедов, Жирков, Это'О. Потом пришли Кокорин и Денисов. Если бы Сулейман Керимов потерпел….

Хиддинк много раз повторял: «Я хочу выстроить команду, которая не просто выиграет чемпионат России, а станет большой силой на международной арене». И такие задачи Сулейман ставил, все условия для этого создавались. Но чуть-чуть не хватило времени.

— Тяжело было работать со звездами?

— Не тяжело, а приятно и интересно. Вот взять Это'О. Столько баек про него ходит. Но он добродушный искренний парень, всегда выкладывался на тренировках, профессионал с большой буквы. Ни одного плохого слова о нем не скажу!

— И на состав камерунец не влиял?

— Я не представляю, как можно было влиять на состав при Гусе Хиддинке.

— Голландец — махина?

— О да! Поражался, как легко он гасил любые конфликты на тренировках. Я с разными тренерами работал. И такие люди как Семин, Газзаев, Хиддинк — это особый уровень. Иногда казалось, что Гус чего-то не видит, не замечает, но он просто внешне не показывал, а на самом деле держал все под тотальным контролем. Большой тренер!

— Как узнали о решении Керимова «сменить вектор»?

— Все случилось, как снег на голову. После матча с «Ростовом» был перерыв, я улетел домой в Нальчик. Вдруг звонок Володи Габулова: «Заур Залимович, всё. Нас вызывал Сулейман, он всех распродает».

РОБЕРТО КАРЛОС И МЕТОДИКИ.

— Вы как-то рассказывали, что сдружились с Роберто Карлосом.

— Да, до сих пор общаемся. Всегда поздравляет меня с днем рождения по скайпу. После «Анжи» он тренировал в Турции, потом в Индии. Сейчас вроде бы живет в Мадриде. Он здорово помогал мне, передавал диски с тренировками. При этом рассказал, что если бы Хиддинк не пригласил меня из Нальчика, то он посоветовал бы позвать в «Анжи» Бодо Иллгнера, игравшего за «Реал».

— На стажировках часто бывали?

— Очень понравилось в «Фиорентине» у Пранделли, там был классный тренер вратарей. Побывал в «Реале Сосьедад». А Хиддинк договорился, чтобы я провел неделю в мадридском «Реале». Еще был в «Челси», когда Гус там работал. Встречался с тренером вратарей сборной Голландии. Вообще у меня большая картотека. Физиотерапевт Арно Филипс привозил мне много материалов.

— Вячеслав Чанов говорит, что основных упражнений для вратарей совсем немного. И главная задача тренера — умело их компоновать.

— Да, все верно. Есть база, нужно лишь добавлять нюансы, вносить разнообразие. Направленность сегодня у всех похожа. Суть в том, что упражнения должны быть максимально приближены к игровым ситуациям. К примеру, 75 процентов мячей забивают из пределов штрафной. Значит, нужно больше времени уделять отработке именно таких эпизодов.

А Вячеслава Викторовича я очень уважаю. Не мог дозвониться, когда случилась беда с его братом Виктором. Пользуясь случаем, выражаю свои соболезнования.

— Когда вы играли, тренеры вратарей уже были в порядке вещей?

— В самом начале карьеры нет, мы просто били друг другу по воротам. А в «Алании» уже был Александр Яновский, в «Локо» — Александр Ракитский. С вратарями нужно работать особенно, к ним был нужен специальный подход. Если ошибется вратарь, никто уже не выручит. Конечно, он должен быть «вмонтирован» в систему команды, но индивидуальные занятия очень важны.

— Вы работаете в каком-то определенном стиле?

— Нет, конкретную школу перенять не стараюсь. Подмечаю детали в разных. Тем более для каждого вратаря может подойти своя оптимальная система. Если Нойер все отбивает, это же не значит, что всем нужно копировать тренировки «Баварии».

Сейчас в «Локо» опытная бригада: Гильерме, Абаев, Коченков. Но перед каждым матчем я провожу беседы, мы анализируем соперника. Кто-то чаще атакует через фланги, кто-то, как «Спартак», использует проникающие передачи на третьего.

— Вратари редко становятся главными тренерами. Путь Черчесова вас впечатлил?

— Стас всегда был большим профессионалом. Хотя когда мы вместе были в «Спартаке», я даже не задумывался, что он станет главным.

— Олег Романцев рассказывал, что Черчесов постоянно вел конспекты будучи запасным при Дасаеве.

— Записи делают многие, но не все становятся главными тренерами. Тем более сборной России. Значит, у есть у Черчесова такие качества. Он целеустремленный, правильно держит дистанцию. Я рад за него, желаю удачи нашей команде и постараюсь помочь обеспечить его кадрами.

«АЛАНИЯ».

— Происходящее с футболом во Владикавказе — мое горе. Я был там счастлив, добился главных побед. Не могу ни осознать, ни понять: как клуб, который боготворили болельщики в Осетии, стал никому не нужен? Как можно было погубить такие традиции? Очень переживаю и надеюсь, что «Алания» не исчезнет, а возродится, и найдутся люди, которые ее поднимут. Такое не должно было случиться. База разрушена, стадион в ужасном состоянии, детский футбол в упадке.

— С кем из бывших партнеров общаетесь?

— С Иналом Джиоевым, Артуром Пагаевым, Бахвой Тедеевым, Джамбуладом Базаевым, Аланом Агаевым. Ездил на 15-летний юбилей чемпионства. Играли со «Спартаком», были Онопко, Мамедов, Пятницкий… Вспоминали те времена. А вот на 20-летии побывать не удалось.

— Та «Алания» была уникальным коллективом?

— В середине 90-х Газзаев собрал невероятную команду. Мы были заряжены одной идеей, показывали классный футбол. Приходило по 40 тысяч зрителей! Валерией Георгиевич — топ-тренер. Выиграл чемпионат с разными командами, взял Кубок УЕФА — единственный из российских тренеров, возглавлял сборную.

— Теперь он депутат.

— Это я в курсе….

Филипп ПАПЕНКОВ

из Эстепоны.