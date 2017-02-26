Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!
У Джейкоба
Гардинера-Смита уже не получилось в «Спартаке» и ЦСКА, с третьего раза он пробился в «Зенит».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Объяснение в такой настойчивости к российским клубам — во взглядах
Джейкоб Габриэль
Отец из оппозиции
Отец футболиста Барри Гардинер — член лейбористской партии Великобритании. В 1992 году, когда ему было 34 года, он стал самым молодым мэром в истории Кембриджа. За два месяца до рождения Джейкоба (игрок «Зенита» родился 3 июля 1997-го — Прим.ред.) уроженец Глазго вошел в Палату общин британского парламента. Он там работает и сейчас. В 2000-е Гардинер был парламентским заместителем трех министров: по делам Северной Ирландии (2004−2005), торговли и промышленности (2005−2006), окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (2006−2007).
С июня 2007-го по август 2008 года Барри был специальным представителем
Дед советовал Фергюсону кусать соперника в ответ
В семье
Джон отыграл шесть лет в составе шотландского «Куинз Парка», который не имеет никакого отношения к английскому «КПР». В этом же клубе карьеру футболиста начал сэр Алекс Фергюсон. Будущая легенда «Манчестер Юнайтед» провел в «Куинз Парке» три года, а одним из его тренеров был как раз Гардинер. В автобиографии Фергюсон вспоминал: однажды он пожаловался тренеру на то, что его укусил соперник. В ответ Гардинер посоветовал футболисту сделать с оппонентом то же самое.
Не попал в «Арсенал», «Спартак» и ЦСКА
На родине
В 2014-м
Выбор России объясним: сайт parliament.uk указывает, что в сферу интересов отца игрока входит как раз наша страна. Кроме того, Барри Гардинер читал лекции в Академии народного хозяйства, которая находится в Москве, а в июле 2016 года говорил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Великобританией после выхода страны из Евросоюза.
Пробился в заявку «Зенита» с третьего раза
Ехать в «Зенит» после «Спартака» и ЦСКА — очень смелое решение для молодого футболиста. Но
Впервые о его стажировке в петербургском клубе стало известно в феврале 2016-го, когда игрок тренировался с «Зенитом-2». В инстаграме Джейкоб опубликовал фотографии с игр против «Кадиса» и «Бетиса Б», но на вторую часть сезона в ФНЛ его не заявили. В летнее межсезонье англичанин работал уже с молодежным составом, но опять не попал в заявочный лист. При этом он остался в Петербурге, о чем говорят фотографии с тренировок дубля «Зенита».
В январе
Сравнивает себя с Аршавиным. И не зря
В феврале 2014 года на одном из сайтов вышло небольшое интервью
— Мой спортивный идол — Роналдинью. На мой взгляд, он величайший игрок за все времена. Он всегда играет с улыбкой и очень креативный.
— На кого похож из знаменитостей? Без сомнений, Андрей Аршавин. Я воспринимаю это сравнение как комплимент.
— Мой ритуал — выпить энергетический напиток перед игрой. У меня есть ощущение, что если я это сделаю как можно раньше, то буду неприкасаемым. Хотя это больше психология, честно говоря. Тем не менее знаю, что продолжу так делать.
— Самый неприятный момент в футболе? Когда мы ездили в Германию, я хвастался, что ни разу в жизни не промахивался с пенальти. А когда мы заработали пенальти, я подошел к мячу, и вратарь отбил мой удар. Мы закончили групповой этап с разницей голов «-1», и этот незабитый пенальти выбил нас. Тот голкипер в итоге стал лучшим игроком турнира.
Ценил тренировки у Бесчастных
Джейкоб — центральный полузащитник с умением сыграть и на правом краю. Хотя на фотографиях с тренировок «Зенита» он подписан как нападающий. Пару лет назад на
Кстати, первым русским тренером Джейкоба был Владимир Бесчастных.
— Работать под руководством тренера Бесчастных, который, как я знаю, был знаменитым футболистом, было увлекательно и комфортно, — говорил
Восторгается Зыряновым, официально зенитовец уже три месяца
На самом деле
Еще раньше осенью Джейкоб выложил свое фото с тренировки, на котором он рядом с Константином Зыряновым.
— Во время Евро-2008 я смотрел на него по телевизору. Кумиры становятся соперниками, — подпись к этому кадру полностью объясняет отношение англичанина к своему играющему тренеру.
В комментариях
Принцип «чтобы добиться успеха, нужно потратить 10 000 часов» в случае этого английского парня действует, судя по всему, на сотню процентов: контракт в «Зените» он уже заслужил, теперь идет новый отсчет — до следующей цели.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter