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26 февраля 2017, 11:16 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Англичанина в «Зенит» привела политика отца. А еще он очень похож на Аршавина!

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

У Джейкоба Гардинера-Смита уже не получилось в «Спартаке» и ЦСКА, с третьего раза он пробился в «Зенит».

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Объяснение в такой настойчивости к российским клубам — во взглядах папы-парламентария.

Джейкоб Габриэль Гардинер-Смит — это полное имя нового представителя Великобритании в нашем чемпионате. Гардинер-Смит заявлен за основную команду «Зенита», но может играть и в дубле у Владислава Радимова, и в молодежке у Игоря Симутенкова. Несмотря на юный возраст, на игрока уже можно собрать приличное досье.

Отец из оппозиции

Отец футболиста Барри Гардинер — член лейбористской партии Великобритании. В 1992 году, когда ему было 34 года, он стал самым молодым мэром в истории Кембриджа. За два месяца до рождения Джейкоба (игрок «Зенита» родился 3 июля 1997-го — Прим.ред.) уроженец Глазго вошел в Палату общин британского парламента. Он там работает и сейчас. В 2000-е Гардинер был парламентским заместителем трех министров: по делам Северной Ирландии (2004−2005), торговли и промышленности (2005−2006), окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (2006−2007).

С июня 2007-го по август 2008 года Барри был специальным представителем премьер-министра Гордона Брауна по делам лесного хозяйства. Покидая свой пост, Гардинер обвинил Брауна в «шатании, потере международного авторитета и робких политических маневрах, которых не может понять народ». Следующие должности отец футболиста занимал в теневом правительстве лейбористов. В Британии это еще называется «официальной оппозицией». Гардинер и сейчас состоит в ней: он министр энергетики и изменения климата, а также министр по вопросам международной торговли.

Дед советовал Фергюсону кусать соперника в ответ

В семье Гардинера-Смита уже был один футболист. Его дедушка Джон (или Джеки) Гардинер родился в Шотландии и играл за сборную Великобритании на летних Олимпийских играх-1936 в Берлине. Там британцы проиграли в четвертьфинале Польше (4:5). В одной из книг о британском футболе рассказывалось, что Гардинера в той игре освистывали, потому что он грубо действовал против соперников.

Джон отыграл шесть лет в составе шотландского «Куинз Парка», который не имеет никакого отношения к английскому «КПР». В этом же клубе карьеру футболиста начал сэр Алекс Фергюсон. Будущая легенда «Манчестер Юнайтед» провел в «Куинз Парке» три года, а одним из его тренеров был как раз Гардинер. В автобиографии Фергюсон вспоминал: однажды он пожаловался тренеру на то, что его укусил соперник. В ответ Гардинер посоветовал футболисту сделать с оппонентом то же самое.

Не попал в «Арсенал», «Спартак» и ЦСКА

На родине Гардинер-Смит тренировался в «Арсенале», «Рединге» и «Уотфорде». В 2013 году Джейкоб впервые приехал в Россию. Он тогда играл за лондонский клуб «Спартанцы», а в академии «Спартака» прошел стажировку, играл там за команду 1997 года рождения. В интернете даже сохранились фотографии англичанина в красно-белой футболке.

В 2014-м Гардинер-Смит оказался уже в ЦСКА. На странице игрока в LinkedIn указано, что Джейкоб играл за команду U-18 и помог ей стать чемпионом страны. В июне 2015-го англичанин ушел из клуба.

Выбор России объясним: сайт parliament.uk указывает, что в сферу интересов отца игрока входит как раз наша страна. Кроме того, Барри Гардинер читал лекции в Академии народного хозяйства, которая находится в Москве, а в июле 2016 года говорил, что надеется на улучшение отношений между Россией и Великобританией после выхода страны из Евросоюза.

Пробился в заявку «Зенита» с третьего раза

Ехать в «Зенит» после «Спартака» и ЦСКА — очень смелое решение для молодого футболиста. Но Гардинер-Смит не побоялся.

Впервые о его стажировке в петербургском клубе стало известно в феврале 2016-го, когда игрок тренировался с «Зенитом-2». В инстаграме Джейкоб опубликовал фотографии с игр против «Кадиса» и «Бетиса Б», но на вторую часть сезона в ФНЛ его не заявили. В летнее межсезонье англичанин работал уже с молодежным составом, но опять не попал в заявочный лист. При этом он остался в Петербурге, о чем говорят фотографии с тренировок дубля «Зенита».

В январе Гардинер-Смит поехал на сбор молодежки в Турцию, и на этот раз заработал себе место в заявке команды. 24 февраля сине-бело-голубые дозаявили игрока под 44-м номером.

Сравнивает себя с Аршавиным. И не зря

В феврале 2014 года на одном из сайтов вышло небольшое интервью Гардинера-Смита. Вот ключевые цитаты.

— Мой спортивный идол — Роналдинью. На мой взгляд, он величайший игрок за все времена. Он всегда играет с улыбкой и очень креативный.

— На кого похож из знаменитостей? Без сомнений, Андрей Аршавин. Я воспринимаю это сравнение как комплимент.

— Мой ритуал — выпить энергетический напиток перед игрой. У меня есть ощущение, что если я это сделаю как можно раньше, то буду неприкасаемым. Хотя это больше психология, честно говоря. Тем не менее знаю, что продолжу так делать.

— Самый неприятный момент в футболе? Когда мы ездили в Германию, я хвастался, что ни разу в жизни не промахивался с пенальти. А когда мы заработали пенальти, я подошел к мячу, и вратарь отбил мой удар. Мы закончили групповой этап с разницей голов «-1», и этот незабитый пенальти выбил нас. Тот голкипер в итоге стал лучшим игроком турнира.

Ценил тренировки у Бесчастных

Джейкоб — центральный полузащитник с умением сыграть и на правом краю. Хотя на фотографиях с тренировок «Зенита» он подписан как нападающий. Пару лет назад на YouTube-канале с его именем выложили видео с нарезкой из игр и тренировок Гардинера-Смита в ЦСКА. Там он в основном удачно отбирает мяч и быстрыми передачами начинает атаки.

Кстати, первым русским тренером Джейкоба был Владимир Бесчастных.

— Работать под руководством тренера Бесчастных, который, как я знаю, был знаменитым футболистом, было увлекательно и комфортно, — говорил Гардинер-Смит после стажировки в спартаковской академии. — С ребятами мы общались на английском, они помогли мне выучить несколько русских слов: пас, мяч. Впечатления — только положительные! Занятия в «Спартаке» разноплановые и интересные. Недаром спартаковская академия считается одной из лучших в России — в этом я убедился на личном опыте!

Восторгается Зыряновым, официально зенитовец уже три месяца

На самом деле Гардинер-Смит уже давно подписал контракт с «Зенитом», ну или как минимум обо всем с петербургским клубом договорился. Еще 29 ноября он написал в своем инстаграме: «рад связать свое будущее с “Зенитом” до мая 2018-го». Официально заявили его только в конце февраля.

Еще раньше осенью Джейкоб выложил свое фото с тренировки, на котором он рядом с Константином Зыряновым.

— Во время Евро-2008 я смотрел на него по телевизору. Кумиры становятся соперниками, — подпись к этому кадру полностью объясняет отношение англичанина к своему играющему тренеру.

В комментариях кто-то из друзей пожелал Джейкобу вытеснить Зырянова из состава. А Гардинер-Смит отшутился: «10 000 часов, ты же знаешь».

Принцип «чтобы добиться успеха, нужно потратить 10 000 часов» в случае этого английского парня действует, судя по всему, на сотню процентов: контракт в «Зените» он уже заслужил, теперь идет новый отсчет — до следующей цели.

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