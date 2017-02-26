Сегодня исполнилось бы 115 лет основателю «Спартака», легендарному Николаю Петровичу Старостину. Про одного из главных людей в истории советского спорта можно рассказывать вечно. И делают это многие, но особенно ценно мнение великих людей, тесно общавшихся со Старостиным. Олег Романцев — как раз такой человек. Потому мы и попросили культового тренера «Спартака» вспомнить несколько историй о Николае Петровиче.



— На самом деле, никто вообще не знает, в каком году он родился, — уверен Олег Иванович. — И какого числа тоже — тайна. В паспорте одна дата, в метриках — другая. Помню, приходим мы к Николаю Петровичу с подарком, условно, 12 февраля. Он нас видит и удивлённо говорит: «Да вы что, у меня же 17-го августа день рождения!». Приходим 17-го августа. «Да вы что, у меня 12 февраля!». Старостин — яркий пример того, что в футбол дураки не играют. Он очень любил эту фразу.

— Зачем он так отвечал?

— Не любил праздновать дни рождения.



— Вы говорите: никто не знает, в каком году он родился. Разве не 1902-м?

— Нет, в 1898-м. Почему разные даты и года? Это он просил никому не рассказывать…

Старостин сын егеря, рано хлебнул тяжелой жизни. 10 лет у него вообще незаслуженно забрали, потом реабилитировали. Но 10 лет-то не вернёшь! Ещё и лучшие по возрасту годы.



Старостин многое пережил, потерял здоровье. Мало кто знает, что у него были проблемы с мозжечком. Иногда он терял координацию. Я поэтому всегда стоял сзади Николая Петровича в очереди в аэропорту — на всякий случай, если вдруг повалится.



Но он всегда стоял! Даже если было тяжело. И сумку свою, тяжеленную, никогда не отдавал никому. Не хотел, чтобы люди видели его слабым.



— Правда, что Старостин не пользовался лифтами и говорил: «Одну ступенька прибавляет минуту жизни»?

— Нет, почему, пользовался. Хотя фразу эту любил, да. Однажды Николай Петрович застрял в лифте. Жара стоит приличная, немного проехали, и — бац… Застрял. Я говорю игрокам: «Пацаны, раздвиньте немножко двери лифта, Николаю Петровичу под 90 лет, дайте подышать хоть немного!».



Иду к брату, Андрею Петровичу, а он спокойно расположился в автобусе. Рассказываю о ситуации. Он такой: «Ну ладно, пойду посмотрю…». Диалог братьев Старостиных у лифта.



— Сколько сидишь, Коля?

— Минут 10….

— Ничего, я 12 лет сидел!



Но, самое удивительное, что история имела продолжение. После матча нужно в аэропорт. И — бывает же закон подлости — уже застревает Андрей Петрович! Я рассказываю Николаю Петровичу. Думаю, пусть посмеется старик. Реакцию запомню на всю жизнь: «Теперь Андрей застрял? Пойду посмотрю». (Смеётся).



Разумеется, Николай Петрович говорил по-доброму, они всегда очень весело и уважительно общались друг с другом.

— Николай Петрович — образец умного руководителя?

— 100 процентов.

Цитата Такие люди обычно управляют странами и крупными компаниями. Он пофамильно помнил состав команды 30-летней давности. Даже всех жён игроков знал.

Прекрасно образован, начитан, мог продекламировать массу стихов.



— Не интересовались секретом его долголетия?

— А у них вся семья такая! Сестра умерла раньше всех — в 76 лет. Остальные прожили дольше. Николай Петрович валил всё на отца-егеря, на своё детство.



Кстати, он не знал, где похоронен его папа. Мне было 35, ездили на кладбище. Старое, запущенное, ходили по нему, ходили… «Не надо, не найдём…» — говорил Николай Петрович. Я пошёл к сторожу, он знает про отца, но тоже не в курсе, где именно могила.



— Его слово было решающим, когда вы возглавили «Спартак»?

— Да. Это вообще была его идея, я, можно сказать, протеже Николая Петровича.



— Боялись его подвести?

— Очень. Перед моей первой игрой в качестве тренера «Спартака» с «Жальгирисом» Николай Петрович сказал мне: «Если сегодня проиграем — у нас отберут партбилеты». Вам не понять, что это такое. Но для нашего поколения это было все: и карьере конец, и жизни конец… Человека, который лишился партбилета, после этого даже на простую работу могли не принять.

— Помните вашу первую встречу со Старостиным?

— Естественно! В 1976-м меня привезли в «Спартак» Варламов и Крутиков. Игроков, которых приглашают в основной состав, обычно знакомят с Николаем Петровичем. Он должен поговорить с человеком, одобрить кандидатуру, так сказать. А тогда ведь у меня хватало вариантов. И я не определился, куда мне идти. Золотов звал в «Торпедо», Лобановский хотел видеть в «Днепре». И в «Кайрат» звали. Я дёргался, думал: хочу ли вообще в «Спартаке» играть. Но когда поговорил с Николаем Петровичем — всё!



— Очаровал?

— Полностью! Поговорил со мной один на один. Спросил обо всём: о сестре, о матери отца, при этом он всегда умел слушать! Обволакивал меня своим волшебным голосом, и отказать уже было невозможно (Смеётся). Такой был человек. Золотой человек. Я очень рад, что у меня был такой учитель.



Интервью: Антон Матвеев.

Беседовали: Антон Матвеев, Денис Целых.