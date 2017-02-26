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26 февраля 2017, 0:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Окно пустых карманов. Главные тенденции зимнего трансферного рынка

Закрывшийся в ночь с пятницы на субботу зимний регистрационный период не подарил ни одного супертрансфера, но зато впервые за долгое время заставил все клубы играть по одним правилам. Выделяем главные тенденции, некоторые из которых стали продолжением прошлых, а некоторые проявились только сейчас.

Обозреватель СЭ комментирует итоги трансферной кампании. Увеличить
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ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Новая жизнь для российских клубов началась зимой 2015 года. С тех пор и до нынешнего момента в России появился только один футболист дороже десяти миллионов евро («Спартак» прошлым летом купил Фернанду за 12). В остальном за этот психологический порог никто не выходит, а ведь когда-то такие деньги тот же «Зенит» мог выложить за месяц несколько раз. И если покупка себя не оправдывала (что случалось не раз), мало кто спрашивал, почему.

Сейчас, очевидно, спросить есть кому, и спрашивают.

Конечно, говорить об абсолютном равноправии нельзя. У «Спартака», «Зенита» и, например, «Рубина» возможности шире, чем у остальных. Но уже никто не может себе позволить тупо играть на повышение, убивая рынок денежными массами. В этом плане правила стали более-менее общими для всех. Если раньше у нас были бедные, богатые и сверхбоагтые, то теперь остались только бедные и богатые. Правда, некоторые из бедных — на пороге нищеты, но это — другой разговор.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Благодаря тому, что сверхбогатые стали просто богатыми, многим бедным жить стало полегче. Внезапно футболисты скромных клубов превратились в актив. Теперь значительная часть из миллионов «Спартака» и «Зенита» идет не в Европу, а остается в России — в «Амкаре» и «Крыльях», в «Анжи» и «Уфе». Такое вот импортозамещение — еще одна характерная особенность нынешнего трансферного окна. Не от хорошей жизни лидеры ищут усиление в составе середняков, но тем самым они, получается, середнякам помогают.

«Амкар» только на «Спартаке» заработал этой зимой почти 6 миллионов евро. «Крылья» получили от «Зенита» и «Локо» за Молло, Цаллагова и Маргасова чуть меньше, чем пермяки, но сумма очень существенна для бюджета самарцев. Очевидно, что не помешают доходы от продажи футболистов и «Анжи», оставшемуся без опеки Сулеймана Керимова.

ОЧЕНЬ СВОБОДНЫЕ АГЕНТЫ

Еще одно прямое следствие всеобщей экономии — количество свободных агентов, пополнивших составы наших клубов. Смотрите — Глеб, Фарфан, Габулов — это ведь известные имена. Но, наверное, пару лет назад их в нынешнем состоянии считали бы скорее «сбитыми летчиками». Сейчас же ребята действительно кажутся достойными приобретениями. Выводим за скобки 43-летнего Лоськова (его решение — история для красивого прощального матча), но мне действительно интересно, что покажет Глеб. Мне и в самом деле кажется, что Фарфан может стать лидером «Локомотива». Мне радостно за Габулова, снова получившего шанс в премьер-лиге.

А еще нынешние свободные агенты, похоже, действительно свободны. Не ширма для различных дополнительных соглашений и скрытых платежей и никакая не схема. Просто обстоятельства дают шанс. И им грех не воспользоваться — тем более если тебе кажется, что ты еще не все сказал.

ДОБЫЧА АЛМАЗОВ

Спартаковские африканцы — тоже интересное событие. Кто-то смеется и вспоминает времена президентства Червиченко, когда красно-белые купили команду в Конго со стадионом в придачу. А кто-то называет «Спартак» клубом-скаутом, который пошел по пути «Аякса» и теперь не только воспитывает своих ребят в академии, но и ищет лучших среди чужих. Чтобы довести их до ума и либо подтянуть к основному состав, либо выгодно перепродать. Раньше у нас таким дальновидным считался только ЦСКА, но ЦСКА в последнее время попадает с рискованными покупками все реже. «Спартак» только начинает добычу мутных африканских алмазов. Кто знает, быть может красно-белым и удастся намыть что-то по-настоящему ценное.

ВСЕ ЕЩЕ ВОСТРЕБОВАНЫ

Несмотря на изменение структуры входящих трансферов, в обратном направлении все работает как раньше. Российская премьер-лига по-прежнему остается востребованной территорией для скаутов иностранных клубов. Важный показатель: как и много куда в Европе, к нам едут китайские миллионы. Стало быть, мы не выпали из мировой повестки, у нас работают те же тренды, что и в остальных странах. И учитывая то, как много говорят о трансфере Смолова, летом этот отъезд наверняка случится — и еще посмотрим, на Запад или на Восток.

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