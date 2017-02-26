Окно пустых карманов. Главные тенденции зимнего трансферного рынка

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЭКОНОМНОЙ

Новая жизнь для российских клубов началась зимой 2015 года. С тех пор и до нынешнего момента в России появился только один футболист дороже десяти миллионов евро («Спартак» прошлым летом купил Фернанду за 12). В остальном за этот психологический порог никто не выходит, а ведь когда-то такие деньги тот же «Зенит» мог выложить за месяц несколько раз. И если покупка себя не оправдывала (что случалось не раз), мало кто спрашивал, почему.

Сейчас, очевидно, спросить есть кому, и спрашивают.

Конечно, говорить об абсолютном равноправии нельзя. У «Спартака», «Зенита» и, например, «Рубина» возможности шире, чем у остальных. Но уже никто не может себе позволить тупо играть на повышение, убивая рынок денежными массами. В этом плане правила стали более-менее общими для всех. Если раньше у нас были бедные, богатые и сверхбоагтые, то теперь остались только бедные и богатые. Правда, некоторые из бедных — на пороге нищеты, но это — другой разговор.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Благодаря тому, что сверхбогатые стали просто богатыми, многим бедным жить стало полегче. Внезапно футболисты скромных клубов превратились в актив. Теперь значительная часть из миллионов «Спартака» и «Зенита» идет не в Европу, а остается в России — в «Амкаре» и «Крыльях», в «Анжи» и «Уфе». Такое вот импортозамещение — еще одна характерная особенность нынешнего трансферного окна. Не от хорошей жизни лидеры ищут усиление в составе середняков, но тем самым они, получается, середнякам помогают.

«Амкар» только на «Спартаке» заработал этой зимой почти 6 миллионов евро. «Крылья» получили от «Зенита» и «Локо» за Молло, Цаллагова и Маргасова чуть меньше, чем пермяки, но сумма очень существенна для бюджета самарцев. Очевидно, что не помешают доходы от продажи футболистов и «Анжи», оставшемуся без опеки Сулеймана Керимова.

ОЧЕНЬ СВОБОДНЫЕ АГЕНТЫ

Еще одно прямое следствие всеобщей экономии — количество свободных агентов, пополнивших составы наших клубов. Смотрите — Глеб, Фарфан, Габулов — это ведь известные имена. Но, наверное, пару лет назад их в нынешнем состоянии считали бы скорее «сбитыми летчиками». Сейчас же ребята действительно кажутся достойными приобретениями. Выводим за скобки 43-летнего Лоськова (его решение — история для красивого прощального матча), но мне действительно интересно, что покажет Глеб. Мне и в самом деле кажется, что Фарфан может стать лидером «Локомотива». Мне радостно за Габулова, снова получившего шанс в премьер-лиге.

А еще нынешние свободные агенты, похоже, действительно свободны. Не ширма для различных дополнительных соглашений и скрытых платежей и никакая не схема. Просто обстоятельства дают шанс. И им грех не воспользоваться — тем более если тебе кажется, что ты еще не все сказал.

ДОБЫЧА АЛМАЗОВ

Спартаковские африканцы — тоже интересное событие. Кто-то смеется и вспоминает времена президентства Червиченко, когда красно-белые купили команду в Конго со стадионом в придачу. А кто-то называет «Спартак» клубом-скаутом, который пошел по пути «Аякса» и теперь не только воспитывает своих ребят в академии, но и ищет лучших среди чужих. Чтобы довести их до ума и либо подтянуть к основному состав, либо выгодно перепродать. Раньше у нас таким дальновидным считался только ЦСКА, но ЦСКА в последнее время попадает с рискованными покупками все реже. «Спартак» только начинает добычу мутных африканских алмазов. Кто знает, быть может красно-белым и удастся намыть что-то по-настоящему ценное.

ВСЕ ЕЩЕ ВОСТРЕБОВАНЫ