Ананидзе выбыл на несколько дней
Новичок «Спартака» защитник Георгий Тигиев провел первую тренировку в московской команде, информирует официальный сайт
красно-белых.
«Спартак» арендовал 21-летнего игрока у «Анжи».
В свою очередь получившие микротравмы Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо сегодня работали по индивидуальной программе. По прогнозам представителей медицинского штаба «Спартака», в скором времени все четверо вернутся в строй.
Полузащитник Джано Ананидзе получил небольшое повреждение мышц бедра — несколько дней он будет тренироваться вне общей группы.
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