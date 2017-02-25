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25 февраля 2017, 22:45 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Ананидзе выбыл на несколько дней

Новичок «Спартака» защитник Георгий Тигиев провел первую тренировку в московской команде, информирует официальный сайт красно-белых.

«Спартак» арендовал 21-летнего игрока у «Анжи».

В свою очередь получившие микротравмы Сальваторе Боккетти, Зе Луиш, Дмитрий Комбаров и Лоренсо Мельгарехо сегодня работали по индивидуальной программе. По прогнозам представителей медицинского штаба «Спартака», в скором времени все четверо вернутся в строй.

Полузащитник Джано Ананидзе получил небольшое повреждение мышц бедра — несколько дней он будет тренироваться вне общей группы.

Спартак М
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