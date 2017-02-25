ЦСКА затаился. Армейцы провели последний матч перед «Зенитом»

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Что-то понять из игры с норвежской командой, которая в прошедшем сезоне вылетела из элитного дивизиона, сложно. Армейцы явно играли не на полных оборотах. В первом тайме «Буде-Глимт» был даже поострее. А ЦСКА многотовато ошибался в простых ситуациях. Например, Васин, не сумев обработать верховой пас, упустил форварда норвежцев один на один, но тот не забил. Однако, при этом в каждом движении армейцев чувствовалось, что они легко могут прибавить. Во втором тайме это и произошло.

Пожалуй, самое фактурное, что можно извлечь из игры с норвежцами — это ориентировочный состав на игру против «Зенита». В последнем товарищеском матче было бы логично проверить то сочетание игроков, которое появится 4 марта на поле «Арены ЦСКА».

Как известно, Гончаренко на сборах наигрывает схему 3−5−2. Тройку защитников составили Васин, Игнашевич, и Василий Березуцкий. Алексей Березуцкий остался в запасе. Вероятно, именно в таком сочетании защитная линия ЦСКА и выйдет против «Зенита».

В центре поля играли Натхо, который подменял травмированного Вернблума (со шведом ничего серьезного, ушиб), Головин и Дзагоев. С фланговыми игроками сложнее. Есть Фернандес, но ему дали отдохнуть. Поэтому справа играл Тошич.

А вот слева Гончаренко кого только не наигрывал на сборах — и Миланова, и Тошича, и Щенникова, и Жамалетдинова. С норвежцами играл Щенников. В атаке вышли Ионов и Чалов. Витиньо остался в запасе, Оланаре не попал в заявку.

Федор, кстати, смотрелся очень свежо и смело. Чего только стоят два эстетских приема в первом тайме — сначала Чалов сделал неплохой «черпачок» на Тошича, а потом пяткой пытался вывести один на один Ионова. Смотрелось перспективно.

После забитого гола Федор уступил место Витиньо. Бразилец, сменивший за зимние сборы уже три прически, выглядел бодро. Юрко обращался с мячом, смело шел в обводку. В итоге следующие два гола сделал именно он — сначала выдал голевой пас на пустые ворота Ионову, а затем забил сам — с выхода один на один ударом в дальний угол.

А что еще можно сказать нового о ЦСКА? Разве кто-то не знает, что Дзагоев может вырезать ювелирный пас в ногу на любое расстояние? Что реактивный Головин проделывает огромный объем работы, успевая еще и созидать?

Наверное, стоит добавить пару слов о защите. Не считая пары ошибок игроков ЦСКА в первом тайме, норвежцы не создали у ворот Акинфеева ничего. И армейцы провели восьмой матч из десяти на зимних сборах на ноль.

Даже делая скидку на уровень соперников, цифры впечатляют. И визуально ЦСКА смотрелся очень спокойно и размеренно в защите. Зоны умело перекрывались, прессинг работал. А как все будет при другом уровне сопротивления, узнаем через неделю.