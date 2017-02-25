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25 февраля 2017, 21:33 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Дубль Мищенко помог ФК «Амкар» обыграть минское «Динамо» на сборе в Турции

Футболисты пермского «Амкара» обыграли «Динамо» из Минска в контрольном матче на сборе в Турции.

Встреча, прошедшая в субботу в Белеке, завершилась победой пермяков со счетом 3:1. Голами в составе победителей отметились Давид Хурцидзе (на 50-й минуте) и Олег Мищенко (63, 69).

По окончании сбора пермский клуб в гостевом матче 18-го тура чемпионата России встретится 5 марта с екатеринбургским «Уралом».

Амкар
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