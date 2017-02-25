Кирьяков: «Арсенал» Т проявил характер, в первых матчах весны он нам понадобится

«Мы допускали много ошибок в простых ситуациях в первом тайме и в начале второго, теряли мяч в необязательных эпизодах. В итоге пытались его вернуть обратно, на что тратили много сил и энергии. Но последние 30 минут команда провела на очень хорошем уровне и добилась заслуженной победы. Приятно, что мы проявили характер. В первых играх чемпионата он нам очень понадобится.



Думаю, в любом случае мы можем занести эти сборы в актив. Мы активно работали в начале заключительного сбора, постепенно снижали нагрузки и в итоге видели, как команда прибавляет. Конечно, у нас ещё остались определённые проблемы, которые предстоит решить. Но отмечу, что в последнем матче мы добились победы против сильного соперника, было приятно видеть, что команда бежит вперёд», — передаёт слова Кирьякова корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.