ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче

Встреча проходила в Ла-Манге (Испания) на стадионе «Ла-Манга» и завершилась со счетом 3:0.



В дебюте второго тайма Федор Чалов открыл счет. На 81-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «армейцев», а еще через три минуты Витиньо забил третий мяч в ворота норвежского клуба.



В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» занял 15-е место из 16 команд, набрав 30 очков в 30 матчах.



ЦСКА (32 очка) после 17 туров занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).