ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче
ЦСКА разгромил норвежский клуб «Будё-Глимт» в контрольном матче.
Встреча проходила в
В дебюте второго тайма Федор Чалов открыл счет. На 81-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «армейцев», а еще через три минуты Витиньо забил третий мяч в ворота норвежского клуба.
В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» занял 15-е место из 16 команд, набрав 30 очков в 30 матчах.
ЦСКА (32 очка) после 17 туров занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).
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