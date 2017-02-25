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25 февраля 2017, 20:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА разгромил норвежский «Будё-Глимт» в контрольном матче

ЦСКА разгромил норвежский клуб «Будё-Глимт» в контрольном матче.

Встреча проходила в Ла-Манге (Испания) на стадионе «Ла-Манга» и завершилась со счетом 3:0.

В дебюте второго тайма Федор Чалов открыл счет. На 81-й минуте Алексей Ионов удвоил преимущество «армейцев», а еще через три минуты Витиньо забил третий мяч в ворота норвежского клуба.

В минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» занял 15-е место из 16 команд, набрав 30 очков в 30 матчах.

ЦСКА (32 очка) после 17 туров занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).

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