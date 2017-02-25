Георгий Тигиев: Переход в «Спартак» произошел очень быстро
Новичок «Спартака» Георгий Тигиев в интервью клубной
пресс-службе признался, что в детстве играл в атаке.
По словам 21-летнего защитника, на профессиональном уровне в последний раз он забивал три года назад.
— Все произошло очень быстро, — сказал Тигиев. — За два дня до окончания срока дозаявок мой агент позвонил в Турцию, где я находился на сборе. Я прилетел в Москву, прошел медобследование, в пятницу с утра поставил свою подпись под контрактом, ближе к вечеру вылетел из Москвы в Малагу — и уже поздно ночью приехал сюда, в отель.
— Путь в РФПЛ получился долгим: на молодежном уровне вы сменили несколько клубов.
— Да, четыре года провел к костромском «Динамо», после чего наш тренер забрал меня и еще троих ребят в «Коломяги». Оттуда через полгода я поехал на просмотр в дубль «Кубани». Меня взяли. Отыграл сезон, дальше перебрался в «Торпедо», а последние полтора года выступал за «Анжи».
— В обороне играете с детства?
— Нет, позиций на поле поменял не меньше, чем команд (улыбается). Перепробовал все: начинал в нападении, потом перешел в полузащиту, а в итоге стал защитником.
— А сейчас, судя по статистике, полностью сосредоточены на своих непосредственных обязанностях?
— В последний раз забивал,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter