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25 февраля 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Георгий Тигиев: Переход в «Спартак» произошел очень быстро

Новичок «Спартака» Георгий Тигиев в интервью клубной пресс-службе признался, что в детстве играл в атаке.

По словам 21-летнего защитника, на профессиональном уровне в последний раз он забивал три года назад.

— Все произошло очень быстро, — сказал Тигиев. — За два дня до окончания срока дозаявок мой агент позвонил в Турцию, где я находился на сборе. Я прилетел в Москву, прошел медобследование, в пятницу с утра поставил свою подпись под контрактом, ближе к вечеру вылетел из Москвы в Малагу — и уже поздно ночью приехал сюда, в отель.

— Путь в РФПЛ получился долгим: на молодежном уровне вы сменили несколько клубов.

— Да, четыре года провел к костромском «Динамо», после чего наш тренер забрал меня и еще троих ребят в «Коломяги». Оттуда через полгода я поехал на просмотр в дубль «Кубани». Меня взяли. Отыграл сезон, дальше перебрался в «Торпедо», а последние полтора года выступал за «Анжи».

— В обороне играете с детства?

— Нет, позиций на поле поменял не меньше, чем команд (улыбается). Перепробовал все: начинал в нападении, потом перешел в полузащиту, а в итоге стал защитником.

— А сейчас, судя по статистике, полностью сосредоточены на своих непосредственных обязанностях?

— В последний раз забивал, по-моему, еще за «Кубань», года три назад. Но ничего, у меня все впереди.

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