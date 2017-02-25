Юрий Семин: Ари должен усилить «Локомотив»

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Клуб подготовил для своих болельщиков интересную и обширную развлекательную программу, в которой приняли участие около 2500 человек. Финалом праздника стало сожжение чучела Масленицы, в котором поучаствовали игроки и тренерский штаб «Локомотива». Чуть ранее основа железнодорожников на запасном поле провела первую тренировку после возвращения со сборов, а затем Юрий Семин рассказал о последних новостях команды. Соломон Кверквелия: «Раз меня отпустили в “Локо”, значит, у “Рубина” все хорошо».

ФАРФАН ВЫБЫЛ НА ДЕСЯТЬ ДНЕЙ

— Подведите итоги подготовки команды ко второй части сезона.

— Сборы прошли очень неплохо. Приятно было то, что игроки хорошо работали. Это самое важное. Были моменты не очень позитивные для нас — травмы футболистов. На сегодняшний день практически все игроки, кроме Фарфана, в строю и готовятся к первому матчу.

Сборы, в целом, прошли как обычно. В какие-то периоды были большие нагрузки, когда-то — поменьше. Команда провела хорошие товарищеские матчи и не очень, особенно в начале сборов. Все это время мы наигрывали две схемы: в четыре и в три защитника. Какую из них выберем — будет зависеть и от соперника и от нашего состояния. Радует то, что футболисты восприняли обе схемы.

— На какой срок выбыл Фарфан?

— Доктора говорят, что на десять дней.

— А когда ждать в общей группе Антона Миранчука?

— Когда он подготовится. У него уже все в порядке с ногой. Сегодня Антон провел одну из первых беговых тренировок. Думаю, в скором времени мы его увидим.

— Как вписываются в команду новички?

— Сегодня первую тренировку провели Ари и Кверквелия. Маргасов приехал раньше и уже вписался в команду. Провел серию тренировок.

— Переход Ари в «Локомотив» состоялся очень неожиданно. Расскажите, как он произошел?

— По трансферам лучше задать вопрос президенту клуба. Этот переход произошел в последний момент. Нам был нужен нападающий. Не удалось взять форварда сборной Камеруна, хотя работа шла, но в концовке не получилось. Велась работа и по другим игрокам. Это не значит, что Ари мы пригласили в последний момент. Это квалифицированный игрок, который не нуждается в рекомендациях. Он работал в «Краснодаре», прошел всю тренировочную предсезонную программу, поэтому мы смогли с ним договориться. Я считаю, что этот футболист должен усилить нашу команду.

Так же, как и Кверквелия. Это молодой парень, высокорослый, который способен играть на любой позиции в обороне. Кверквелия тоже не нуждается в рекомендациях. Он провел много матчей за сборную Грузии и сыграл во всех встречах хорошо. Но так бывает, что в предыдущей команде ты мало играешь в стартовом составе. Человек принял решение перейти в другой клуб.

— Ари сможет сыграть с «Краснодаром»?

— Я пока не знаю условий его контракта, который был подписан, но думаю, что нет. Все произошло довольно быстро и неожиданно. Президент мне скажет, сможет ли Ари сыграть.

ХОТИМ, ЧТОБЫ ЛОСЬКОВ ПРАВИЛЬНО ЗАВЕРШИЛ КАРЬЕРУ

— В целом довольны трансферной кампанией «Локомотива»?

— Мы довольны предсезонной подготовкой, трансферной кампанией, всем довольны. Осталось только побеждать.

— Работа, которую вы проделали в зимний период, позволяет делать оптимистичные прогнозы?

— Конечно. Обязательно.

— Что можете сказать по поводу заявки за «Локомотив» тренера Дмитрия Лоськова? Бывший игрок клуба Сергей Гуренко сказал, что если заявляют Лоськова, то всю команду надо разгонять.

— Сергей, конечно, высказался жестко. Посмотрим, как будут складываться дела, как будем играть. Мы не рассчитываем на Лоськова как на игрока основного состава. Хотим, чтобы он правильно завершил карьеру. Выйдет ли он на пять или десять минут, пока не знаю, но это уважение к игроку, клубу и нашим болельщикам.

— В какой он сейчас форме?

— Выйти на поле как основной игрок он сегодня не может. Футболисты, которые у нас есть, значительно сильнее Дмитрия.

— Вы еще не определили игру, в которой он может выйти, или это зависит от счета в матче?

— Это сложно сказать. Мы играем для того, чтобы набирать очки. К каждому матчу у нас очень серьезное отношение и подготовка.

— Будет ли «Локомотив» пытаться выйти в еврокубки через Кубок России?

— Да. «Локомотив» вообще кубковая команда. Мы будем бороться за этот трофей.

— Тот состав, который наигрывался на сборах, выйдет против «Тосно»?

— Сложно сказать. Совершенно другие погодные условия и поля. Но процентов на семьдесят я могу гарантировать, что эти футболисты выйдут в ближайшем кубковом матче.