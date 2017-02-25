Ари: Было предложение из Китая, но я выбрал «Локо»

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— Ваш переход в «Локомотив» оказался довольно неожиданным. Расскажите, как он состоялся? — вопрос новичку железнодорожников.

— Все произошло очень быстро, в течение одного дня. Я знал, что «Локомотив» проявил ко мне интерес. Из клуба со мной связались, мы были в контакте. Я очень рад, что сейчас нахожусь в этом клубе. Хочу поблагодарить совет директоров и президента «Локомотива» за это решение. Меня очень хорошо здесь встретили, тепло, по-дружески, поэтому я очень счастлив.

— Вам важно было перейти именно в «Локомотив» или хотели уйти в любую команду?

— У меня было официальное предложение от одного китайского клуба. Я мог уйти туда. «Краснодар» пообещал отпустить меня в Китай. Но был и второй вариант, «Локомотив». Получилось так, что я оказался в московском клубе.

— Почему вы так сильно хотели покинуть «Краснодар»?

— Я отказался от некоторых предложений, которые ко мне поступили через «Краснодар», и после моего отказа так получилось, что я начал тренироваться во второй команде, с дублем. Но я не злой. У меня нет никаких негативных впечатлений. Хочется забыть об этой истории, тренироваться и фокусироваться на новой команде и футболе.

— Вы сможете сыграть против «Краснодара»?

— Я сам просил, чтобы у меня в контракте не было этой функции, потому что хотел выйти на поле против бывшей команды, но, к сожалению, так не получилось. В контракте есть пункт, по которому я не смогу сыграть с «Краснодаром». В противном случае на клуб будут наложены очень высокие санкции и штраф. Поэтому против моей воли я не смогу сыграть с «Краснодаром».

— «Краснодару» в Лиге Европы досталась «Сельта». Что думаете о шансах бывшей команды в противостоянии с испанским клубом?

— «Краснодар» — это очень сильная команда, с хорошим подбором игроков. Конечно, их ожидает очень непростая игра, но сейчас «Краснодар» — сильный клуб. Поэтому я позитивно оцениваю его шансы. Хочу пожелать ребятам удачи в этой игре, чтобы они прошли дальше. ​.