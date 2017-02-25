Семин: «Локомотив» доволен зимней трансферной кампанией

«Локомотив» в зимнее трансферное окно подписал контракты с Тимофеем Маргасовым, Амиром Натхо и Джефферсоном Фарфаном, арендовал Соломона Кверквелию и Ари, а также заявил 43-летнего тренера Дмитрия Лоськова в качестве игрока. При этом в московский «Спартак» был продан Александр Самедов, также в аренду были отданы Роман Шишкин, Арсений Логашов, Эзикиель Хенти. Железнодорожники 1 марта в Москве в четвертьфинале Кубка России встретятся с «Тосно».

«В целом, мы довольны трансферной кампанией, предсезонной подготовкой. Осталось только побеждать. Зимняя программа позволяет делать оптимистичные прогнозы. “Локомотив” будет пытаться выйти в еврокубки через Кубок России. “Локомотив” — это вообще кубковая команда. Изначально была, и за Кубок мы будем бороться», — заявил Семин журналистам.

«Приятно было то, что хорошо работали игроки на сборах. Были моменты не очень позитивные — это травмы игроков, но к сегодняшнему дню практически все игроки, кроме Фарфана, в строю и готовы играть, готовятся к первому матчу. Сборы прошли как обычно, были большие нагрузки и были поменьше. Наигрывали две схемы игровые: в четыре защитника и в три защитника. Какую выберем — будет зависеть от соперника и нашего состояния. Хороший момент в том, что игроки восприняли обе схемы», — добавил специалист.