Белоус: Золотые медали в ЧР разыграют «Спартак» и «Зенит»

«Красно-белые» в 17 матчах набрали 40 очков и возглавляют турнирную таблицу, опережая идущих на втором месте петербуржцев на пять баллов. В первую пятерку также входят столичный ЦСКА (32 очка), грозненский «Терек» и «Краснодар» (по 28). Чемпионат страны возобновится 3 марта матчем «Томь» — «Ростов».

«Думаю, “Спартак” и “Зенит” являются главными претендентами на первое место, — сказал по телефону Белоус. — А ЦСКА будет наступать им “на пятки” и станет, наверное, все-таки третьей командой. Хотя они всегда ставят задачу быть первыми».

Собеседник агентства считает, что лидер турнира в зимний период сделал качественные приобретения. «Достаточно сказать, что они вернули своего воспитанника (полузащитника) Александра Самедова, — пояснил специалист. — Несмотря на зрелый возраст, он уже доказал, что является одним из лучших на своей позиции. Плюс приобретены еще несколько хороших футболистов, они не настолько однозначны, но надеюсь, что Луис Адриано быстро адаптируется в российском чемпионате, а качество его игры будет соответствовать желанию тренеров «Спартака».

«Зенит»

По мнению эксперта, в игре «Зенита» будет выделяться португальский полузащитник Данни, вернувшийся на поле после длительного перерыва, вызванного серьезной травмой ноги в апреле 2016 года.

«Зенит» с одной стороны приобрел ряд сильных игроков, но насколько (Йоан) Молло, блиставший в самарских «Крыльях Советов», сможет заиграть в новой команде? — задался вопросом Белоус. — Это пока загадка. Я надеюсь, что очень интересный футболист сможет раскрыться. Но критики в его адрес много, и найдут ли ему место в основном составе — это тоже вопрос. Потому что сейчас очень здорово выглядит Данни, и я думаю, что он будет главной звездой команды.

ЦСКА

Специалист считает, что с приходом в декабре на пост главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко игра команды изменится.

«ЦСКА вернул (из аренды) Витиньо, у которого два года назад не получилось раскрыть свои задатки, — добавил он. — И если сейчас Виктор Ганчаренко поверит в него, а Витиньо на основе этой веры будет стараться реализовать свой потенциал, то это будет очень интересное усиление для команды. Но все равно ЦСКА будет достаточно сложно. Я надеюсь, что ЦСКА будет радовать своих болельщиков за счет тренерской игры. Потому что переход на систему “3−5−2” может быть очень интересным. Поэтому я бы назвал главным трансфером ЦСКА приобретение Ганчаренко».

«Локомотив»

Белоус также отметил, что приобретения «Локомотива» выглядят «неоднозначно».