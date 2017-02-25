Зимнее трансферное окно в РФПЛ: точечный «Спартак», новый «Зенит» и омолаживаемый ЦСКА

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Согласно исследованию Международной федерации футбола, в прошедшем году российские клубы потратили на трансферы в 3,5 раза больше в сравнении с 2015-м. В 2017 году, судя по зимнему трансферному окну, клубы также не намерены серьезно себя ограничивать.

Приезд Адриано, возвращение Ивановича

«Спартак», уверенно прошагав первую часть сезона (первое место, 40 очков), зимой укрепил каждую линию, причем трое из пятерых новичков являются явными претендентами на место в основном составе уже сейчас. Бразилец Луис Адриано не смог проявить себя по-настоящему в «Милане», однако его мастерство и потенциал были прекрасны видны по выступлениям за донецкий «Шахтер», с которым он выигрывал Лигу Европы. Полузащитник Александр Самедов регулярно выступает за сборную России при тренере Станиславе Черчесове; к тому же может сыграть как в центре, так и на флангах. Защитник Георгий Джикия молод, прекрасно проявил себя в «Амкаре» и осенью заслужил первый вызов в сборную страны; может действовать при схеме как с двумя, так и тремя центральными защитниками.

Не найдется места в «старте», судя по всему, приобретенному у того же «Амкара» вратарю Александру Селихову, ведь нынешний первый номер красно-белых Артем Ребров не только выступает стабильно, но и является капитаном команды. Роль дублера, по крайней мере в первых матчах после возобновления чемпионата, будет отведена и 21-летнему крайнему защитнику Георгию Тигиеву.

Из игроков основной обоймы команду покинул только бразилец Ромуло, так и не сумевший пока раскрыть свой потенциал. Также клуб отдал несколько воспитанников собственной академии в аренду — Александра Пуцко в «Уфу», Александра Зуева в «Крылья Советов», Аяза Гулиева в «Анжи».

«Зенит» (второе место, 35 очков) сменил курс развития летом, когда главным тренером команды стал румын Мирча Луческу, который за несколько лет работы в донецком «Шахтере» зарекомендовал себя как специалист, способный найти молодого игрока, раскрыть его потенциал и повысить рыночную стоимость в разы. Еще летом ушли бразилец Халк и аргентинец Эсекьель Гарай, в январе в Китай переехал полузащитник Аксель Витсель; интерес был и к последнему представителю эры «больших» покупок «Зенита» Хави Гарсии. Испанец пока остался, но о больших тратах в клубе сейчас речи не идет.

Самое именитое приобретение «Зенита» — бывший защитник «Локомотива», много лет успешно поигравший в «Челси» Бранислав Иванович, которого лондонский клуб согласился отпустить бесплатно специально для сине-бело-голубых. Клуб также взял молодых бразильца Эрнани из «Атлетику Паранаэнсе» и Сергея Зуйкова из «Волгаря», а также уже среднего по футбольным меркам возраста, но еще не показавших свой максимум Ибрагима Цаллагова и Йоана Молло из «Крыльев Советов» и вратаря Андрея Лунева из «Уфы», который станет вторым номером команды в отсутствие Михаила Кержакова, отданного в аренду в «Оренбург».

ЦСКА поменял линию нападения

ЦСКА (третье место, 32 очка) сразу после окончания первой части сезона простился с главным тренером — Леонид Слуцкий решил покинуть этот пост после семи лет работы. Однако о революции или перестройке команды речи не идет, ведь новым наставником команды стал белорус Виктор Гончаренко, который не только уже имеет опыт работы в армейском клубе и имеет схожее видение игры со Слуцким, но и является другом российского специалиста. ЦСКА, скорее, запустил смену поколений.

Шанс проявить себя, наконец, получит центральный защитник Виктор Васин, который первую часть сезона играл на правах аренды в «Уфе» под руководством Гончаренко. Возвращен бразилец Витиньо, который, как признаются представители клуба, за время аренды в Бразилии сильно возмужал. Вернулся в команду нападающий Аарон Оланаре, залечивший тяжелую травму колена. На сборах команды все больше шансов проявить себя давалось недавним игрокам «молодежки» — центральному полузащитнику Астемиру Гордюшенко, нападающим Федору Чалову и Тимуру Жамалетдинову.

Укрепив линию нападения, армейцы расстались с Ласиной Траоре и Карлосом Страндбергом. Первый не стал адекватной заменой ушедшему летом в английский «Лестер» Ахмеду Мусе, а второй пока так и не смог раскрыть свой потенциал. Шли разговоры о том, что в Англию может перебраться полузащитник Алан Дзагоев и что защитником Марио Фернандесом интересуется «Барселона», однако дальше слухов дело пока не дошло. Также армейцы не стали продлевать контракт с латвийцем Александром Цауней, который из-за постоянных травм так и не смог стать игроком «старта» за шесть лет, проведенных в клубе.

«Терек» (четвертое место, 28 очков) воспользовался сложившейся в других клубах ситуацией и смог укрепить состав лидером «Анжи», атакующим полузащитником Бернардом Беришей и полузащитником сборной России и «Рубина» Магомедом Оздоевым. Россиянин, родившийся в Грозном, был взят в аренду до конца сезона, однако, судя по заявлением представителей «Терека», после этого вполне может подписать с клубом полноценный контракт. Темная лошадка пока — венгерский центральный защитник Норберт Дьембер, права на которого принадлежат «Роме».

Прагматичный «Краснодар»

«Краснодар» (пятое место, 28 очков), который вышел из- под санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за несоответствия стандартам финансового «фэйр-плей», действовал практично: пять игроков ушли — пять пришли. Покинули команду защитник Артур Енджейчик («Легия») и Александр Жиров (аренда в «Анжи»), полузащитники Одил Ахмедов (китайский «Шанхан Шанган») и Эбуэ Куасси («Селтик»), а также нападающий Ари (аренда в «Локомотив»). Пополнили состав защитники Кристиан Рамирес (венгерский «Ференцварош») и Роман Шишкин (аренда до конца сезона у «Локомотива»), полузащитники Виктор Классон (шведский «Эльфсборг») и Араик Овсепян («Сибирь»), а также вернулся из аренды из чешского «Слована» нападающий Николай Комличенко. Рамирес и Классон уже закрепились в основном составе — оба начинали два матча с турецким «Фенербахче» в 1/16 финала в «старте».

К лучшему бомбардиру команды Федору Смолову был интерес в частности из Китая и от дортмундской «Боруссии», однако краснодарский клуб сразу же заявил, что пока не собирается расставаться с нападающим сборной России.

«Амкар» (шестое место, 27 очков) заработал на трансферах Селихова и Джикии, однако, как не раз повторялось руководством, деньги эти необходимы, прежде всего, для повседневной жизни клуба. В итоге, пермяки ограничились приобретением двух игроков на вырост — вратаря Дениса Вамбольта («Балтика») и нападающего Алексея Гасилина, выступавшего в «Зените-2».

«Рубин» провел чистку

«Ростов» (седьмое место, 25 очков), который в четверг вышел в 1/8 финала Лиги Европы, смог сохранить весь стартовый состав, хотя в СМИ появлялись сообщения об интересе в частности к нападающим Сердару Азмуну и Дмитрию Полозу. Плюс к этому ростовчане укрепили среднюю линию уже выступавшим в клубе полузащитником Павлом Могилевцем (контракт на три года), который отказался продлевать соглашение с «Зенитом», и нападающим Марко Девичем, с которым не стал пролонгировать контракт «Рубин». Ряд игроков, получавших минимальное игровое время, был отправлен в аренду — Саид Эззатоллахи («Анжи»), Максим Григорьев («Оренбург»), Мусса Думбия (тульский «Арсенал»), Валерий Ярошенко и Дмитрий Скопинцев (оба — «Балтика»).

«Уфа» (восьмое место, 25 очков), пригласившая на место Гончаренко Сергея Семака, помимо Лунева и Васина, простилась с бразильскими ветеранами команды Марсиньо и Диего Карлосом, которые в 2014 году помогли команде выйти в премьер-лигу. Пуцко — пока усиление до лета, а вот один из новичков клуба привлекает особое внимание. На счету 30-летнего крайнего защитника Бояна Йокича 82 матча за команду Словении, в том числе печальные для болельщиков сборной России стыковые игры чемпионата мира 2010 года. Также ряды клуба пополнили уже игравший в «Уфе» центральный полузащитник Иван Пауревич и 23-летний защитник Каталин Карп, на счету которого 11 игр за сборную Молдавии.

«Рубин» (девятое место, 23 очка) еще летом, когда команду возглавил испанец Хави Грасия, закупался на широкую ногу — так, что несколько игроков, выступавших за команду в прошлом сезоне, оказались на первую часть текущего без игровой практики. В итоге, зимой казанцы ограничились исключительно чисткой состава — ушли девять игроков, в том числе взятый при Грасии нападающий Саму Гарсия (аренда в «Леганес»).

Страсти по Миранчуку

«Локомотив» (десятое место, 23 очка) сменил менеджемент клуба перед самым началом сезона, а после стартовых туров у команды появился и новый главный тренер — на пост вернулся легендарный для клуба Юрий Семин; плюс к этому в январе стало известно, что должность спортивного директора клуба занял Эрик Штоффельсхаус. В итоге — богатая на событии трансферная кампания. Ушли двое россиян, уже несколько лет выступающих за клуб, — Роман Шишкин (аренда в «Краснодар») и Арсений Логашов («Тосно»), а также нападающий Эсекьель Хенти, которому удалось найти вариант с арендой в клуб из ОАЭ «Бани-Яс». Пришли, в частности, хорошо знакомый Штоффельсхаусу по работе в немецком «Шальке» перуанец Джефферсон Фарфан, бразилец Ари (аренда из «Краснодара») и грузин Соломон Кверквелия (аренда с правом выкупа из «Рубина»).

Однако куда больше разговор и статей в СМИ породили возможные трансферы клуба, которые так и не состоялись. Атакующий полузащитник Алексей Миранчук, привлекавшийся в сборную страны, был намерен перейти в «Рубин», о чем неоднократно говорил представитель 21-летнего игрока. Однако «Локомотив» не стал так просто отпускать собственного воспитанника, а казанский клуб не стал предлагать железнодорожникам заявленную сумму трансфера. Трансфер, судя по всему, в итоге состоится летом, однако до этого игрок будет выступать за «Локомотив». Плюс к этому защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Стивен Колкер сначала согласился пополнить ряды железнодорожников — и клуб успел это анонсировать — однако затем от этого шага отказался.

«Анжи» (11-е место, 20 очков) в конце декабря объявил о смене основного акционера клуба и главного тренера команды — место чеха Павела Врбы занял россиянин Александр Григорян. Махачкалинцы, вынужденные экономить при новом руководстве, предложили высокооплачиваемым игрокам либо пойти на пересмотр финансовых условий контрактов, либо покинуть клуб. В итоге, из «Анжи» ушли 14 игроков, в числе которых, помимо Тигиева и Бериши, Янник Боли, Александр Беленов, перешедший в «Уфу», и Габриэль Обертан. А пополнили состав махачкалинцы аж 24 футболистами, самыми именитыми из которых являются Сергей Брызгалов, Александр Прудников и Арсен Хубулов.

«Крылья Советов» (12-е место, 15 очков), расставшись с Цаллаговым и Молло, а также отпустив в «Локомотив» Тимофея Маргасова, взяли бывшего полузащитника «Барселоны» и лондонского «Арсенала» Александра Глеба.

Ротации «Оренбурга» и «Арсенала»

«Урал» (13-е место, 14 очков) еще в декабре потерял основного центрального защитника Пабло Фонтанелло, который не стал продлевать контракт с екатеринбуржцами. Зато приобрел клуб восемь игроков, среди которых нашлось место как молодым и талантливым россиянам Никите Глушкову, Александру Ломакину и Владимиру Ильину, так и куда более опытным легионерам Эрику Бикфалви, Эдгару Манучаряну, Николаю Димитрову и Грегору Балажицу.

«Оренбург» (14-е место, 12 очков) сумел арендовать опытных Михаила Кержакова, Максима Григорьева и Максима Бордачева.

«Арсенал» (15-е место, 12 очков), у которого по ходу сезона сменился менеджмент и главный тренер команды, заметно перетасовал состав. Ушли 13 игроков, среди которых экстравагантный Эммануэль Фримпонг и опытнейшие Александр Шешуков, Руслан Мухаметшин и Роман Герус. Пополнили состав девять футболистов, в том числе Кирилл Комбаров и Владимир Габулов.

«Томь» (16-е место, девять очков), испытывающая колоссальные финансовые проблемы, вынуждена была расстаться почти со всем составом. На замену томичи, которые из-за долгов не могут заявлять новых игроков, призвали игроков молодежного состава. Впрочем, руководство области, уже объявило, что из-за недостатка денег команда не сможет выступить в следующим сезоне премьер-лиги, даже если сохранить в ней место по спортивному принципу.

Согласно правилам ФИФА, клубы вне регистрационного периода имеют право вносить в заявку на чемпионат новых игроков в случае, если они пополнили команду в качестве свободных агентов.