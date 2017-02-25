Английский полузащитник Гардинер-Смит заявлен за «Зенит»

19-летний футболист является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.

В команде из Санкт-Петербурга полузащитник будет выступать под 44-м номером.

Напомним, зимой Джейкоб проходил просмотр в молодежной команде «Зенита».

Ранее Гардинер-Смит тренировался в составе лондонского «Арсенала», «Уотфорда» и «Рединга».

Стоит отметить, в 2013 году проходил стажировку в академию московского «Спартака». Тогда британец тренировался под присмотром Владимира Бесчастных.