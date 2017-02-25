Английский полузащитник Гардинер-Смит заявлен за «Зенит»
Питерский «Зенит» в последний день трасферного окна заявил английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла
Гардинера-Смита.
19-летний футболист является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.
В команде из
Напомним, зимой Джейкоб проходил просмотр в молодежной команде «Зенита».
Ранее
Стоит отметить, в 2013 году проходил стажировку в академию московского «Спартака». Тогда британец тренировался под присмотром Владимира Бесчастных.
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