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25 февраля 2017, 10:01 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Английский полузащитник Гардинер-Смит заявлен за «Зенит»

Питерский «Зенит» в последний день трасферного окна заявил английского полузащитника Джейкоба Гэбриэла Гардинера-Смита.

19-летний футболист является сыном члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера.

В команде из Санкт-Петербурга полузащитник будет выступать под 44-м номером.

Напомним, зимой Джейкоб проходил просмотр в молодежной команде «Зенита».

Ранее Гардинер-Смит тренировался в составе лондонского «Арсенала», «Уотфорда» и «Рединга».

Стоит отметить, в 2013 году проходил стажировку в академию московского «Спартака». Тогда британец тренировался под присмотром Владимира Бесчастных.

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