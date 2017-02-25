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25 февраля 2017, 0:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» заплатит штраф в €500 тысяч, если Ари сыграет в матче против «Краснодара»

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соглашение между «Локомотивом» и «Краснодаром» по аренде нападающего Ари предусматривает штраф в размере €500 тысяч за каждый матч, сыгранный бразильским форвардом против краснодарской команды в этом сезоне. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ари ранее перешел в Локомотив из Краснодара на правах аренды. Увеличить
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Ари перешел в «Локомотив» из «Краснодара» на правах аренды в пятницу. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17.

«Контракт предполагает, что в случае, если Ари выйдет на поле против “Краснодара”, “Локомотиву” придется заплатить штраф — он составляет €500 тысяч за матч», — сказал источник.

«Локомотив» сыграет с «Краснодаром» 12 марта в 19-м туре чемпионата России. Также не исключено, что клубы встретятся в Кубке России, где продолжают борьбу.

Ари перешел в «Краснодар» летом 2013 года из московского «Спартака». В текущем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России, один — в Кубке страны и шесть — в Лиге Европы, забив в сумме семь голов. Контракт игрока с краснодарским клубом истекает в конце сезона-2018/19.

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